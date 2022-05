Firma wodociągowa przeznaczy 30 mln funtów na pomoc 100 tysiącom swoich klientów

Firma wodociągowa Severn Trent pomoże 100 tysiącom klientów w obliczu rosnących kosztów utrzymania. Dzięki uruchomieniu pakietu wsparcia wartego 30 milionów funtów ma sprawić, że ich rachunki staną się "lżejsze".

Firma z siedzibą w Coventry zaopatruje w wodę ponad 8 milionów klientów w regionie rozciągającym się od Kanału Bristolskiego po Humber i od środkowej Walii po East Midlands. Władze Severn Trent chwalą się, iż ich klienci mają najniższe rachunki za wodę w skali całej Anglii i sięgają one tylko 389 funtów rocznie. W dodatku, firma wsparła już 215 000 swoich klientów w ramach taryfy socjalnej, co pozwoliło im obniżyć rachunek za wodę nawet o 90%. To jeszcze nie wszystko - Severn Trent zapowiedziało uruchomienie kolejnego pakietu wsparcia, tym razem wartego 30 milionów funtów. Dzięki niemu możliwe będzie dofinansowanie rachunków kolejnym 100 tysiącom osób. Może okazać się, że w sumie na pomoc może liczyć około 6% ich wszystkich klientów

"W związku z utrzymującą się presją kosztów utrzymania działamy teraz, aby wspierać ludzi, którzy mają problemy z płaceniem rachunków" - komentowała dla "Guardiana" Liv Garfield, dyrektor naczelna Severn Trent.

Jedna z firm wodociągowych oferuje pomoc swoim klientom

Oferta zwiększonego wsparcia Severn Trent dla jego klientów pojawiła się, gdy firma odnotowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 274 mln funtów za rok 2021. W porównaniu z rokiem 2020 mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 2,6%. Jako spółka, firma jest notowana na giełdzie i stanowi część indeksu FTSE 100.

Warto w tym miejscu dodać, że w grudniu ubiegłego roku Severn Trent zostało ukarane grzywną w wysokości 1,5 miliona funtów za nielegalne zrzuty ścieków z oczyszczalni ścieków w Worcestershire.

Severn Trent wyda na wsparcie 100 tys. osób 30 mln funtów

Jak podaje portal "The Guardian" przegląd przystępności cenowej wody, przeprowadzony rok temu przez branżowy organ nadzoru konsumenckiego, wykazał, że 1,5 miliona domów w Anglii i Walii cierpi na niedostatek wody. Kolejne 3 miliony znajdują się na skraju ubóstwa, co oznacza, że ​​płacą ponad 5% swoich dochodów w ramach rachunkach za wodę.