Firma wodociągowa dokonała zrzutu ścieków - 50 plaż w Anglii i Walii z ostrzeżeniami o zanieczyszczeniu

Brytyjskie firmy wodociągowe wykonały zrzut nieoczyszczonych ścieków do morza. W efekcie, na 50 plażach Anglii i Walii pojawiły się ostrzeżenia dotyczące zanieczyszczenia wody i obowiązują zakazy kąpieli.

Mamy złe informacji dla wszystkich wypoczywających na południu Wyspy - na 50 plażach w Anglii i Walii obowiązują ostrzeżenia dotyczące zanieczyszczeń obecnych w morzu. Dotyczą one wielu popularnych kurortów, w tym Bognor Regis, Lulworth Cove, Newquay, Seaford, Saunton Sands czy Southend-on-Sea. Powodem jest zrzut nieoczyszczonych ścieków do morza przeprowadzony przez firmę wodociągową Southern Water. Na interaktywnej mapce przygotowanej przez organizację charytatywną Surfers Against Sewage można zobaczyć jak wygląd sytuacja na angielsko-walijskim wybrzeżu pod tym względem:

Shockingly unsurprising. It's a horrifying sight on our Safer Seas and Rivers Service app today.



What's happening? A rainy day and sewage SPEWS into our waterways. @SouthWestWater@WessexWater@DwrCymru@SouthernWater is that you? pic.twitter.com/qqrnDd8rzV — Surfers Against Sewage (@sascampaigns) August 16, 2022

"Nasze rzeki i plaże są po raz kolejny traktowane jako otwarte kanały ściekowe. Lata niedoinwestowania teraz się ujawniają" - komentował Hugo Tagholm, szef Surfers Against Sewage, cytowany przez PAP.

Fatalne konsekwencje zrzutu ścieków

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tego typu działania firm wodociągowych są zgodne z brytyjskich prawem Environment Agency. To właśnie ta rządowa agencja może wydać zezwolenie przedsiębiorstwom wodociągowym na odprowadzanie ścieków do rzek i strumieni po ekstremalnych zdarzeniach pogodowych, takich jak długotrwały ulewny deszcz. Wówczas, do systemu rzecznego na terenie UK dostają się "surowe" ścieki, a więc nie poddane żadnemu procesowi oczyszczania. Celem tej procedury jest ochrona nieruchomości przed zalanie i zapobieganie cofaniu się ścieków na ulice i w domach.

"Przez cały sezon kąpielowy sporządzane są codzienne prognozy ryzyka zanieczyszczenia dla wielu kąpielisk, w których jakość wody może zostać tymczasowo obniżona z powodu czynników takich, jak ulewne deszcze, przypływy lub silny wiatr" - komentował rzecznik EA.

Działanie Southern Water było zgodne z brytyjskim prawem

Według firmy Southern Water, która dokonała takiego zrzutu, rzekami do morza popłynęła głównie deszczówka (w 95-97 proc), a nie nieoczyszczone ścieki. Sęk jednak w tym, że na terenie Anglii panuje... susza! Skąd więc wzięła się ta deszczówka?

Dodajmy również, iż według doniesień BBC do tego typu zrzutów w wyniku wyjątkowych sytuacji w latach 2020 i 2021 doszło aż 400 tysięcy razy. Co więcej, Southern Water zaledwie rok temu została ukarana rekordową grzywną sięgającą 90 milionów funtów. Za co? Za celowe zrzucenie do morza ogromnej ilości "surowych" nieczystości.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!