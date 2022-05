Finał "dieselgate" w Anglii - Volkswagen wypłaci 193 mln funtów poszkodowanym

91 tysięcy kierowców w Anglii i Walii otrzyma średnio 2120 funtów - koncern Volkswagen poszedł na ugodę w sprawie "dieselgate". W sumie wypłaci prawie 200 milionów funtów w ramach odszkodowania.

Jak podaje "The Telegraph", doszło do pozasądowej ugody między Volkswagenem, a kierowcami, którzy kupili samochody marek należących do grupy VAG. Niemiecki koncern motoryzacyjny zobowiązał się wypłacić w sumie 193 miliony funtów 91 000 kierowcom, w ramach rekompensaty będącej wynikiem afery "dieselgate". Przeciętny, kierowca w UK ma otrzymać 2120 funtów, ale kwota ta będzie zależna od modelu danego auta oraz daty jego zakupu.

Jak czytamy na łamach "The Daily Mirror" pozew zbiorowy ponad 90 tysięcy kierowców był obsługiwany przez firmy prawnicze Slater and Gordon, Leigh Day i PGMBM. Batalia w tej sprawie trwała długie pięć lat.

Kierowcy w Walii i Anglii otrzymają odszkodowanie od VAG

"Grupa Volkswagen po raz kolejny chciałaby skorzystać z okazji, aby szczerze przeprosić swoich klientów za oprogramowanie zainstalowane (...) w pojazdach EA189" - czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez VAG. "Grupa Volkswagen będzie nadal pracować nad odbudową zaufania swoich klientów w Anglii i Walii. Ta ugoda stanowi ważny, dalszy etap tego procesu". Warto zwrócić uwagę, że w żadnym miejscu tego oświadczenia koncern nie przyznał się do tego, że po prostu zrobił coś złego i niewłaściwego.

"Ugoda ustalona poza salą sądową pozwala uniknąć długiego, złożonego i kosztownego procesu. Jesteśmy zachwyceni, że osiągnęliśmy tę ugodę dla naszych klientów w wyniku działań grupowych" - to z kolei komentarz dyrektora generalnego Slater and Gordon, Davida Whitmore`a.

Volkswagen wypłaci około 193 mln funtów swoim klientom

Przypomnijmy, tzw. "dieselgate", czyli afera związana z niezgodnymi z prawem praktykami VW, wybuchła we wrześniu 2015 roku. Proceder polegał na montowania w samochodach produkowanych przez koncern Volkswagen Group oprogramowania, pozwalającego na manipulację wynikami pomiarów emisji z układu wydechowego. W ten sposób samochody potrafiły "oszukać" narzędzia pomiarowe i "udawać" bardziej przyjazne dla środowiska. Rzecz jasna realna emisja spalin, w normalnych warunkach drogowych była znacznie wyższa, niz np. na stacji diagnostycznej. Klienci myśleli, że kupują bardziej ekologiczne auta, które spełniają rygorystyczne normy.

Afera najgłośniejszym echem odbiła się w USA, ale Volkswagen stał się celem dochodzeń w wielu krajach. Wartość akcji koncernu spadła o jedną trzecią w ciągu kilku dni od wybuchu afery. Prezes Grupy Volkswagena Martin Winterkorn podał się do dymisji, a szef rozwoju marki Heinz-Jakob Neusser, szef badań i rozwoju Audi Ulrich Hackenberg oraz szef badań i rozwoju Porsche Wolfgang Hatz zostali zawieszeni.