Filmowe przeboje na placu Trafalgar Square - obejrzyj za DARMO "Gwiezdne Wojny" i przygody Jamesa Bonda

Back to the Big Screen, czyli kinowe hity na placu Trafalgar Square

Kinowe hity w samym sercu Londynu - na placu Trafalgar Square odbędą pokazy filmowe. Projekcje będą miały miejsce od 26 do 29 sierpnia 2021. Oto wszystko, co musicie wiedzieć o akcji "Back to the Big Screen".

Pokaz "Gwiezdnych Wojen" lub filmu z udziałem James Bonda "pod chmurką" na centralnym placu w Londynie i to jeszcze za darmo? Dokładanie tak! Na Trafalgar Square w dniach 26-29 sierpnia odbędą się projekcje filmów, które w jakiś sposób są związane z Londynem - albo w brytyjskiej stolicy kręcono do nich zdjęcia, albo samo miasto gra w nich istotną rolę. Filmy będzie można obejrzeć całkiem za darmo, ale ilość biletów będzie ograniczona do 1500. Przed seansem będzie trzeba zgłosić się po własną wejściówkę, a część z nich została zarezerwowana dla "key workerów" zatrudnionych w Londynie.

Sadiq Khan zaprasza do kina "pod chmurką"

"Domowe telewizory pomogły wielu nam w przejściu lockdownów. Kina jednak ponownie się otwierają, a w miejscach publicznych organizowane są pokazy, dlatego dołączam do liderów z branży kinowej, aby zachęcić wszystkich do powrotu do dużych ekranów" - komentował Sadiq Khan, zachęcając do wszystkich londyńczyków do wzięcia udziału w wydarzeniu, będącym częścią kampanii "Let's Do London". Burmistrz Londynu chce, aby "pokazy stały się przypomnieniem, jak wiele radości przynosi wspólne oglądanie filmów".

Jak będzie wyglądał repretuar Back to the Big Screen?

Bilety można zarezerwować na oficjalnej stronie Back to the Big Screen.

Co będzie grane na Trafalgar Square? Oto repertuar:

26 sierpnia (czwartek): "Rocks" (godz. 19:45)

27 sierpnia (piątek): "Skyfall" (godz. 19:00)

28 sierpnia (sobota): "Mary Poppins" (godz. 14:15) oraz "Star Wars: A New Hope (Episode IV)" (godz. 19:30)

29 sierpnia (niedziela): "Paddington 2" (godz. 14:15) oraz "Bend It Like Beckham" (godz. 19:30)

A oto (filmowa!) zapowiedź całego wydarzenia: