Felixstowe: Rozpoczął się strajk w największym brytyjskim porcie kontenerowym

Fot. Getty

Dokerzy Felixstowe, największego portu kontenerowego w Wielkiej Brytanii, rozpoczęli w niedzielę szeroko zakrojoną akcję protestacyjną. Strajk ma potrwać osiem dni.

Pracownicy największego portu kontenerowego w Wielkiej Brytanii rozpoczęli strajk po raz pierwszy od ponad 30 lat. W akcji weźmie udział łącznie koło 1900 osób zrzeszonych w związku zawodowym Unite - za protestem zagłosowali prawie wszyscy związkowcy.

Strajk pracowników portu Felixstowe w UK

Zaplanowana na osiem dni akcja protestacyjna rozpoczęła się w niedzielę 21 sierpnia 2022 roku. W pierwszym od 1989 roku strajku wezmą udział operatorzy dźwigów i innych maszyn, a także dokerzy. Przedstawiciele Unite poinformowali, że toczy się walka o godziwą podwyżkę wynagrodzeń.

Miles Hubbard z biura regionalnego Unite powiedział BBC: „Dziś rano bardzo niewiele osób zgłosiło się do pracy”. Związkowcy ostrzegli, że strajk spowoduje przestój, który będzie miał duży wpływ na funkcjonowanie portu. Jednak źródło The Guardian stwierdziło, że strajki będą „niedogodnością, ale nie katastrofą”, a łańcuch dostaw nie ucierpi tak bardzo, ponieważ w czasie pandemii przyzwyczajono się do zakłóceń. Felixstowe obsługuje około 2000 statków przewożących około cztery miliony kontenerów rocznie.

Rzecznik największego brytyjskiego portu kontenerowego powiedział, że strajk jest wielkim „rozczarowaniem”, ponieważ wcześniej prowadzono rozmowy w sprawie podwyżek. Przedstawiciele Unite wyjaśnili jednak, że związkowcy odrzucili ofertę 7-procentowej podwyżki płac, zaproponowaną przez Felixstowe Dock & Railway Company, ponieważ podwyżka pozostaje poniżej stopy inflacji.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!