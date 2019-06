FCA uruchomiło finałową kampanię ze Schwarzeneggerem w sprawie PPI - to ostatni moment na ubieganie się o zwrot

Finansowy organ nadzorczy - Financial Conduct Authority (FCA) – będący brytyjskim odpowiednikiem polskiej Komisji Nadzoru Finansowego uruchomił finalną kampanię zaadresowaną do wszystkich tych, którym może przysługiwać zwrot z tytułu PPI, jednak do tej pory jeszcze się o niego nie ubiegali. Ostateczny termin, do którego będzie jeszcze możliwe odzyskanie swoich pieniędzy, upływa 29 sierpnia tego roku.

W słynnej kampanii PPI wykorzystano gumową głowę Arnolda Schwarzeneggera nawiązując w ten sposób do jego słynnej roli w filmie "Terminator" – tym razem możemy ją zobaczyć w ostatniej odsłonie, gdy umieszczona w maszynie do prasowania złomu mówi o tym, że jej czas dobiega już końca.

Zgodnie z informacją podaną przez FCA całkowita suma zwrotów za PPI od stycznia 2011 roku wyniosła do kwietnia tego roku 35,3 miliardy funtów i nadal rośnie, gdyż wiele osób składa jeszcze wnioski, aby zdążyć przed 29 sierpnia i odzyskać swoje pieniądze.

Wśród tych, którzy otrzymali wysoki zwrot za PPI są także Polacy. Jednym z tych, którzy cieszą się największą odzyskaną sumą jest pan Krzysztof – odzyskał on aż 12 tys. funtów. Polak był klientem banku Lloyds, w którym sprzedano mu nieuczciwie PPI i nawet nie wiedział, że opłacał je przez wiele lat.

Dzięki pomocy specjalistów z firmy Safe Claims udało się odzyskać dokładnie 11 683 funty. Kwota ta należy do jednych z najwyższych w historii afery dotyczącej PPI.

- W swoim założeniu PPI jest ubezpieczeniem, które skierowane jest do osób posiadających kredyty lub inne usługi bankowe. Zabezpiecza ono klienta przed nagłą utratą płynności finansowej wynikłą z wypadku, choroby bądź nagłej utraty pracy. Niestety wiele banków sprzedawało PPI w sposób nieuczciwy, za co klienci mogą uzyskać do 29 sierpnia tego roku zwrot. Warto się jednak pospieszyć, gdyż pozostały na to zaledwie dwa miesiące – mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Claims.

- Ważną informacją jest także to, że również osoby, które otrzymały odmowy ws. skarg związanych z PPI, mogą się od nich odwołać, bo FOS uwzględnia odwołania bardzo często. Istotne jest zmieszczenie się w wyznaczonym terminie na odwołanie i właściwa argumentacja w sprawie, w czym już pomogą eksperci w temacie - dodaje.

