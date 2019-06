Główny kandydat na premiera UK pod presją! Poparcie dla Borisa Johnsona DRAMATYCZNIE spadło!

Boris Johnson, który do tej pory uchodził za murowanego kandydata do przejęcia władzy traci poparcie.

Czy mamy do czynienia z zaskakującym zwrotem akcji w walce o stanowiska brytyjskiego premiera? Do tej pory zdecydowanym faworytem do objęcia tego urzędu był Boris Johnson. Były burmistrz Londynu, który na krótko w gabinecie Theresy May piastował funkcję ministra spraw zagranicznych, ze znaczącą przewagę wygrał wszystkie głosowania z udziałem posłów Partii Konserwatywnej. Do drugiej fazy wyborów lidera torysów przystępował jako zdecydowany faworyt, jednak wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego.

W nocy z czwartku na piątek zaniepokojeni sąsiedzi BoJo wezwali policję. Powodem była awantura domowa z udziałem jego i jego obecnej partnerki życiowej, Carrie Symonds. Jak czytamy na łamach "The Guardian" świadkowie tych wydarzeń słyszeli jak kobieta każe się wynosić z domu prominentnemu politykowi Partii Konserwatywnej i krzyczy, aby ją zostawił. Johnson miał jej odpowiedzieć również krzycząc, aby między innymi zostawiła jego laptop. Miano również słyszeć głośne huki w mieszkaniu, walenie i trzaskanie drzwiami.

Po tym, jak na miejscu pojawili się oficerowie Met Police londyńskie służby wydały oficjalne oświadczenie, iż "nie było powodów do interwencji" w tej sprawie. Rzecznik Borisa Johnsona odmówił komentarza w tej sprawie. Sam Johnson w dniu wczorajszym, podczas spotkania w Birmingham migał się od konkretnego komentarza w tej sprawie, wychodząc z założenia, że ważniejsze od jego spraw osobistych są plany, jakie ma odnośnie przyszłości Wielkiej Brytanii i Brexitu.

Niestety, opinia publiczna oraz członkowie Partii Konserwatywnej nie podzielają jego zdania. Widać to po dramatycznym spadku poparcia. Jeszcze dzień przed rzeczonymi wydarzeniami BoJo miał ośmiopunktową przewagę nad swoim rywalem, Jeremy`m Huntem, jak wynikało z sondażu Survation przeprowadzonego dla "Mail on Sunday". W sobotę jednak jego sytuacja wyglądała już całkiem inaczej - Johnson traci już trzy punktu do Hunta!

Zgodnie z wynikami tego sondażu Johnson może liczyć na poparcie na poziomie 29%, a jego rywal - 32%.

Ponad połowa wszystkich wyborców, a dokładnie 53%, stwierdziło, że ​​życie prywatne Johnsona jest istotne dla jego zdolności kierowania państwem, a ponad trzy czwarte przyznały, że jest to ważna kwestia w świetle rywalizacji o prymaty w Partii Konserwatywnej.

Co dalej? Czy Boris Johnson zabierze głos w tej sprawie w sposób bardziej zdecydowany? Czy sondaże obrazują rzeczywisty stan poparcia dla głównego faworyta na premiera? Czy domowa awantura rzeczywiście pogrzebała jego szanse?