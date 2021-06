Fanatyczni kibice oglądając mecz swojej drużyny DWUKROTNIE bardziej ryzykują zawałem serca

Już dziś, o godzinie osiemnastej na stadionie w Sankt Petersburgu polska reprezentacja piłkarska zagra "mecz o wszystko" na Euro 2020. Rywalami biało-czerwonych będą Szwedzi, stawką awans do fazy pucharowej mistrzostw Europy, a my mamy ważne informacje dla... zagorzałych kibiców naszych!

Jak się bowiem okazuje fanatycy futbolowi oglądając mecz piłki nożnej muszą liczyć się z dwukrotnie większym ryzykiem zawału serca. W Polsce zaprezentowano pierwsze wyniki badań w tej materii, które przedstawiono podczas Międzynarodowej Konferencji Kardiologicznej w Zabrzu. Omówiono w nich wpływ transmisji sportowych na częstotliwość dolegliwości sercowo-naczyniowych. Co się okazało?

Podczas oglądania meczu piłkarskiego (czy innego widowiska sportowego), w którego wynik osoba oglądająca jest emocjonalnie zaangażowana, w organizmie ludzkim dochodzi do zmian w zakresie wydzielaniu hormonów. Rosną poziomu adrenaliny, kortyzolu i testosteronu, co przyczynia się do odwodnienia. Zwykle kibice podczas oglądania nie raczą się jednak woda, tylko napojami alkoholowymi, w dodatku zagryzając przysłowiowe piwo niezdrowymi przekąskami. W efekcie dochodzi do podniesienia poziomu cukru i lipidów we krwi, ciśnienie krwi wzrasta, z serce zaczyna bić w coraz szybszym tempie. To idealne warunki, aby doszło do zawału serca...

Kibice piłkarscy są bardziej narażeni na zawał serca czy udar

Jak podaje portal Radia ZET naukowcy z Centrum Chorób Serca w Zabrzu porównali wyniki badań 600 tys. pacjentów z województwa śląskiego, którzy od 2006 roku byli leczeni m.in. z powodu chorób krążenia, chorób układu sercowo-naczyniowego lub udaru. Dane te zostały zestawione z 75 transmisjami meczów w okresie od 2006 do 2016 oraz z danymi dotyczącymi innych czynników wpływających na zawały serca (smog, pogoda czy temperatura powietrza). W ten sposób udało się odpowiedzieć na pytanie o ile oglądanie piłkarskich zmagań wpływa na ryzyko choćby zawału. Co się okazało?

Otóż, w dniu meczu ryzyko zgonu wzrasta aż o 6 proc. (dla porównania dzień wcześniej takie ryzyko wynosi 4 procent), z kolei w dzień po meczu ryzyko migotania przedsionków wzrasta aż o 17 proc.! Dodajmy, że badania polskich naukowców potwierdzają inne badania prowadzone na całym świecie, które pokazują, że kibicowanie może skończyć się tragicznie...

Mamy wyniki badań polskich naukowców, którzy zbadali ten problem

"Kiedy jesteśmy zestresowani lub zdenerwowani, nasz mózg wysyła sygnały powodujące uwalnianie adrenaliny z nadnerczy" – wyjaśnia w rozmowie z NBC News dr Jason D. Hanks z NYC Surgical Associates, przytaczany przez serwis PAP. "Serce zaczyna bić szybciej, wzrasta ciśnienie krwi, a krew jest kierowana do najważniejszych części ciała, serca i mięśni, w ramach reakcji „walcz lub uciekaj".

Z kolei naukowcy z Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji ustalili, że w trakcie rozgrywek Pucharu Świata rozgrywanych w Brazylii w 2014 roku liczba przypadków zawału serca wzrosła o ponad pięć procent podczas turnieju. Dr Martha Newson z Uniwersytetu Oksfordzkiego wskazuje, że kibice, którzy wyjątkowo mocno identyfikują się ze swoją drużyną są narażeni na niebezpieczny wzrost poziomu stresu w takcie oglądania meczu piłki nożnej. Badania wykazały wzrost liczby zawałów serca wśród kibiców w ważne dni meczowe, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. W istocie, w badaniu opublikowanym w 2008 roku w "New England Journal of Medicine" wykazano, że "oglądanie stresującego meczu piłki nożnej ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia ostrego zawału mięśnia sercowego", jak cytujemy za PAP`em.

Jak "przeżyć" ważny mecz swojej drużyny? Kardiolog radzi!

O czym zatem warto pamiętać w dniu meczu? Kardiolodzy radzą, aby nie zapominać o zażyciu leków, ograniczyć spożycie alkoholu i śmieciowego żarcia, a także w dzień poprzedzający ważne rozgrywki nie przepracowywać się. Oprócz tego warto odstawić papierosy, a także pilnować się - jeśli nagle pojawią się takie symptomy jak zadyszka, nadmierna potliwość czy ucisk w klatce piersiowej natychmiast wezwać pomoc. No i warto starać się nie stresować, jak "naszym" nie idzie...