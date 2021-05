Fan Nigela Farage’a i były członek UKIP został oskarżony o przestępstwa terrorystyczne. W sądzie się rozpłakał

34-letni neonazista, który był kiedyś członkiem UKIP i fanem Nigela Farage’a został oskarżony o osiem przestępstw na tle terrorystycznym oraz posiadanie ładunków wybuchowych w swoim domu niedaleko Bristolu.

Dean Morrice, który mówi, że został wciągnięty w „politykę” przez Nigela Farage’a i bardzo długo był jego fanem, usłyszał poważne zarzuty dotyczące terroryzmu. 34-letni neonazista, który kiedyś był też kierowcą w British Army, zaprzecza zarzutom, jednak przyznaje: „Wydaje mi się, że uczciwie można powiedzieć, że mam faszystowskie i neonazistowskie poglądy”.

Fan Nigela Farage’a

W Kingston Crown Court 34-letni Dean Morrice powiedział, że sprawiało mu przyjemność przebieranie się za – jak powiedział - „prawicowego faszystę”, czyli zakładanie kamizelki taktycznej, beretu i maski z czaszką, ale opisał to zajęcie jako „LARP” (odmianę gry fabularnej rozgrywanej na żywo). W sądzie pokazano zdjęcia 34-latka z dwiema kuszami, wspomnianą kamizelką taktyczną, w masce z czaszką i napisem „zakazać islamu”.

Oskarżony przyznał:

- Byłem trochę fanem Nigela Farage’a i UKIP-u. Po jego wypadku samolotowym [w 2010 roku] usiadłem i stałem się bardziej politycznie świadomy.

Morrice przyznał, że zgadzał się z większością poglądów głoszonych przez UKIP w tamtym czasie i był członkiem tej partii przez pewien okres. W sądzie powiedział, że po raz pierwszy zaangażował się w politykę na grupie na Facebooku o nazwie „King Nigel [Farage]”. Tam też poznał osobę, która później (w 2018 roku) zaprosiła go do grupy na WhatsAppie złożonej z osób należących do prawicowych Yellow Vests (Żółtych kamizelek).

W styczniu 2020 roku mężczyzna założył neonazistowski Telegram Channel, na którym „rozpowszechniał neonazistowską propagandę zachęcającą do zabijania nie-białych ludzi i Żydów”.

W trakcie rozprawy, gdy zadawano mu pytania, 34-latek rozpłakał się kilkukrotnie i powiedział, że jest mu „wstyd” za jego „obrzydliwe” zachowanie.

Posiadał materiały wybuchowe

W czasie przeszukania domu 34-latka w Bristolu znaleziono chemikalia, które mogły posłużyć do produkcji 1,3 kg wybuchowego prochu czarnego i 680 g termitu. Ponadto oskarżony miał w domu dwie drukarki 3D wraz z instrukcjami, jak wyprodukować za ich pomocą broń palną.