Fajerwerki w UK: Wszystko, co musisz wiedzieć o strzelaniu petardami w Wielkiej Brytanii

Fot. Getty

Spędzasz Sylwestra w UK i zastanawiasz się, czy i w jakich godzinach można strzelać petardami? Jakie rodzaje fajerwerków są dopuszczone do użytku prywatnego i jakie kary grożą za nielegalne strzelanie? Zobacz, jakie przepisy prawne dotyczące fajerwerków obowiązują w Wielkiej Brytanii.

W jakie dni i w jakich godzinach można strzelać petardami w UK?

W Wielkiej Brytanii fajerwerki legalnie można puszczać codziennie od godziny 7 rano do 11 wieczorem. Co do zasady tej istnieje kilka wyjątkowych okazji, kiedy to można poszaleć nieco dłużej:

Bonfire Night - fajerwerki dozwolone są do północy

Noc Sylwestrowa - do godziny 1 w nocy

Diwali - do godziny 1 w nocy

Chiński Nowy Rok - do godziny 1 w nocy.

Jakie rodzaje fajerwerków można stosować do użytku prywatnego w UK?

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rodzaje petard zostały dopuszczone do użytku prywatnego. W brytyjskim prawie wyróżniono cztery kategorie fajerwerków, z których tylko trzy można stosować prywatnie:

1. Dopuszczone do użytku prywatnego:

Indoor - zaliczane są tylko takie fajerwerki, które można bezpiecznie odpalać wewnątrz budynków (np. sztuczne ognie)

Garden - fajerwerki o względnie niskim stopniu zagrożenia, przeznaczone do użytku na zewnątrz budynków, jednak z zastrzeżeniem, że wybuch można bezpiecznie oglądać z odległości 5 metrów , a odpalona petarda nie „rozrzuca” żadnych odłamków w promieniu 3 metrów

Display - fajerwerki o podwyższonym stopniu zagrożenia, również przeznaczone tylko do użytku na zewnątrz budynków, jednak z zastrzeżeniem, że wybuch można bezpiecznie oglądać z odległości 25 metrów, a odpalona petarda nie „rozrzuca” żadnych odłamków w promieniu 20 metrów

Zobacz koniecznie: Odnowiony niebieski Big Ben zabije w Nowy Rok po raz pierwszy od początku renowacji słynnego zegara

2. Dopuszczone tylko do użytku profesjonalnego:

Professional - fajerwerki z tej kategorii legalnie mogą kupić jedynie osoby posiadające uprawnienia.

Gdzie można strzelać petardami w UK?

W Wielkiej Brytanii zabronione jest strzelanie petardami w miejscach publicznych. Legalną zabawę sztucznymi ogniami można zorganizować jedynie na terenie własnej posesji - z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ponadto legalne są wszelkiego typu imprezy publiczne z użyciem fajerwerków, których organizacja zatwierdzona przez lokalne władze.

Kto może kupować fajerwerki w UK?

Legalnie sprzedawać fajerwerki w Wielkiej Brytanii można jedynie osobom pełnoletnim, czyli tym, które ukończyły już 18 lat.

Kary za nielegalną sprzedaż lub nielegalne strzelanie petardami

Na stronie rządowej czytamy ostrzeżenie dla wszystkich, którzy sprzedają lub korzystają z fajerwerków: „Możesz zostać ukarany grzywną w wysokości do 5000 GBP i pozbawiony wolności do 6 miesięcy za nielegalną sprzedaż lub użycie fajerwerków. Możesz również otrzymać grzywnę w wysokości 90 GBP”.

Sprzedaż fajerwerków w UK

Przez cały rok można legalnie kupić fajerwerki jedynie w punktach posiadających specjalną licencję. Jednak większość sprzedawców wykupuje taką licencję na krótszy okres, w związku z czym, największy wybór fajerwerków jest w następującym czasie:

15 października - 10 listopada

26-31 grudnia

na 3 dni przed Diwali i Chińskim Nowym Rokiem.

Gorący temat: Pogoda w UK - REKORDOWE 16,8 stopni Celsjusza w... grudniu! Jaka pogoda czeka nas na Sylwestra i Nowy Rok?