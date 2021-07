Fabrykom w UK grozi zamknięcie z powodu braku pracowników. Wszystkiemu winna jest... NHS Covid-19 app

Fot. Getty

Związek zawodowy Unite alarmuje, że w UK setki pracowników fabryk zmuszonych jest do poddania się obowiązkowej samoizolacji po otrzymaniu powiadomienia z aplikacji NHS Covid-19 app o bliskim kontakcie z osobą chorą na Covid-19. Ten zamęt związany z brakiem rąk do pracy może doprowadzić nawet do zamknięcia niektórych fabryk.

Związek zawodowy Unite informuje, że w wielu dużych fabrykach w UK na przymusowej samoizolacji pozostają setki pracowników. Większość z nich musi pozostać przez 10 dni w domu po otrzymaniu za pośrednictwem aplikacji NHS Covid-19 app informacji o wejściu w bliski kontakt z osobą chorą na Covid-19. A, jak alarmują eksperci, liczba izolowanych pracowników w UK będzie rosnąć lawinowo, biorąc pod uwagę ostatnie tendencje zaobserwowane przez NHS. Jak bowiem wynika z najnowszych danych, tylko w pierwszym tygodniu lipca system wysłał do użytkowników aplikacji ponad 500 000 powiadomień, czyli o prawie 50 proc. więcej w porównaniu z tygodniem poprzednim. - Nikt nie opowiada się za tym, aby ignorować kontrolowanie koronawirusa… Ale raporty, które Unite otrzymuje od swoich członków i ich pracodawców są niezwykle niepokojące. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że fabryki znajdują się na skraju zamknięcia i że w niektórych zakładach setki pracowników pozostają bez pracy – zaznaczył Steve Turner z Unite.

Aplikacja NHS Covid-19 app jest zbyt wrażliwa

Rozwiązaniem, które mogłoby pomóc fabrykom borykającym się z brakiem pracowników, mogłoby być zmniejszenie wrażliwości aplikacji NHS Covid-19 app. Rząd sygnalizował już ewentualne wprowadzenie takiej zmiany, a minister Robert Jenrick zaznaczył w czwartek, że rząd zastanowi się, jak dostosować aplikację do zmieniającej się rzeczywistości (w tym do otwierającej się gospodarki, likwidacji dystansu społecznego i prowadzonego intensywnie programu szczepień). Ale też minister Jenrick zapowiedział, że rząd przedstawi swoje plany w zakresie ewentualnej zmiany sposobu funkcjonowania aplikacji dopiero za kilka tygodni – czyli w momencie, gdy, jak mówią eksperci, dla wielu firm może już być za późno. Unite apeluje do rządu o nieczekanie do 16 sierpnia z poluzowaniem obostrzeń dla osób w pełni zaszczepionych i umożliwienie im już od 19 lipca normalnego funkcjonowania, nawet po otrzymaniu informacji przy pomocy aplikacji o kontakcie z osobą chorą na Covid-19. W przeciwnym razie rząd musi się spodziewać, że ludzie masowo zaczną usuwać aplikację ze swoich telefonów.