Exeter: Tysiące ludzi ewakuowano po znalezieniu ogromnej bomby z drugiej wojny światowej

Fot. Getty

Tysiące mieszańców Exeter musiało opuścić swoje domy z powodu odkrycia niewybuchu pochodzącego z czasów drugiej wojny światowej. Łącznie ewakuowano około 2600 domostw.

Ponad 2600 gospodarstw domowych zostało ewakuowanych po odkryciu bomby z czasów II wojny światowej, poinformowała policja w Exeter. Akcja rozpoczęła się jeszcze w piątek wieczorem. Ładynkiem wybuchowym zajęli się specjaliści z Royal Navy.

W piątek około godziny 9:30 rano policja została wezwana na teren kampusu uniwersyteckiego na Glenthorne Road. Według informacji podanych przez Uniwersytet na Twitterze, bombę znaleziono na prywatnej posesji sąsiadującej kampusem Streatham. Po potwierdzeniu, że znaleziono materiał wybuchowy, ewakuowano setki mieszkańców 12 akademików, głównie byli to studenci. Ewakuowano także pobliski dom opieki.

W konsekwencji pracy specjalistów, policja zdecydowała się znacząco rozszerzyć obszar objęty ewakuacją. W konsekwencji, w sobotę rano tysiące mieszkańców Exeter musiało opuścić swoje domy. Łącznie ewakuowano ponad 2600 budynków mieszkalnych.

UPDATE: Major incident, Exeter - More than 2,000 homes are being evacuated this morning in preparation for the detonation of a suspected WW2 bomb by the Army, discovered at a building site on Glenthorne Road yesterday https://t.co/WyEitf9bispic.twitter.com/dKaRf3BM3I