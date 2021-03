Evesham: Ojciec z Polski skazany za znęcanie się nad swoim dzieckiem - mężczyzna kazał synowi klęczeć na ziarnach kukurydzy

Bił go skórzanym paskiem i kazał klęczeć na ziarnach kukurydzy

Ojciec z Polski skazany przez brytyjski sąd za znęcanie się nad swoim sześcioletnim synem. Przed obliczem sądu Worcester Crown Court 39-latek sam przyznał się do winy. Jaką karę wymierzył mu brytyjski sędzia?

O tej bulwersującej sprawie czytamy na łamach lokalnego serwisu "Evesham Journal". W miniony poniedziałek nasz rodak przed obliczem sądu przyznał się do napaści, złego traktowania, zaniedbania dziecka, które spowodowało jego niepotrzebne cierpienie lub obrażenia. 39-letni ojciec na wiele sposobó miał znęcałć się nad swoim dzieckiem w sposób wyjątkowo okrutny. W tym przypadku możemy wręcz mówić o tym, że rodzić torturował swoje własne dziecko. Przed sądem prokurator przytoczył kilka sposób, w jaki sześciolatek był karany. Ojciec "za karę" zmuszał go do klęczenia przez godzinę na ziarnach kukurydzy w rękoma uniesionymi w górę. Kiedy miał problemy z czytaniem po polski został boleśnie zbity skórzanym paskiem po gołych pośladkach.

Ojciec z Polski wylądował w więzieniu za znęcanie się nad swoim dzieckiem

"Ściągnął swój pasek i go wziął. Zdjął [synowi] spodnie i trzy razy mocno uderzył" - komentował na poniedziałkowej rozprawie prokurator. Ojcowskie uderzenia zostawiły wyraźne ślady na ciele dziecka. Ich zdjęcia i fotografie skórzanego paska zostały pokazane sędziemu i ławie przysięgłych podczas rozprawy.

W jaki sposób bronił się nasz rodak? Na rozprawie przytoczono tłumaczenie ojca z Polski, który mówił że był "sfrustrowany". W dniu 18 lipca 2020 roku próbował zdyscyplinować swojego syna, ale mu się to nie udawało. Próbował wszelkich kar, w tym wysyłania "do kąta", ale nic nie przynosiło skutku. Postanowił więc "wziąć sprawy w swoje ręce" i użyć pasa. Jego obrońca tłumaczył, że "nie potrafił wymyśleć żadnego innego sposobu", aby poradzić sobie w tamtej sytuacji.

Zaznaczył, że nigdy wcześniej podobne zachowanie mu się nie zdarzało. W dodatku, nie stracił panowania nad sobą podczas wymierzania kary oraz odczuł natychmiastowe wyrzuty sumienia.

Jak podają brytyjskie media 39-letni Polak ma już na swoim koncie dwa inne wyroki. W 2013 roku został skazany za posiadanie noża w miejscu publicznym. Wówczas został skazany przez brytyjskie wymiar sprawiedliwości na 12-miesięczny nakaz prac społecznych.

W sprawie znęcania się nad swoim dzieckiem39-letni Polak z Evesham został skazany przez sędziego Nicolasa Cartwrighta na 18 miesięcy pozbawienia wolności.