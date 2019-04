Eurowybory: Farage wygra, jeśli laburzyści nie staną po stronie odwołania Brexitu - twierdzi była minister

Fot: Getty

Brexit Party Nigela Farage'a - ugrupowanie, które obecnie prowadzi w sondażach przed wyborami do Parlamentu Europejskiego - wygra naprawdę, jeśli Partia Pracy nie stanie się schronieniem dla przeciwników Brexitu, twierdzi Margaret Beckett, była minister spraw zagranicznych.

- "Te wybory okazują się bogatym terenem łowieckim dla skrajnie prawicowej grupy Nigela Farage'a" - powiedziała Beckett. - "Jednak przesłanie tego sondażu [YouGov] jest głośne i wyraźne: sondaż sugeruje, że jeśli ktoś może powstrzymać wygraną Farage, to jest to Partia Pracy - ale tylko wtedy, gdy poprze People's Vote". Była minister spraw zagranicznych stwierdziła również, że jeśli Partia Pracy poprze "inną formę Brexitu, to straci głosy, a Farage weźmie szturmem pierwsze miejsce".

Sondaż, zlecony przez kampanię People's Vote, sugeruje, że nowa partia byłego lidera Ukip znajduje się na dobrej drodze do osiągnięcia znaczącej przewagi. Z kolei przeciwnicy Brexitu dzielą swoje głosy między Partię Pracy, LibDem, Szkocką Partię Narodową, Partię Zielonych oraz Change UK.

Sondaż wskazuje również, że Partia Pracy straci głosy na rzecz LibDem, jeśli laburzyści poprą jakąkolwiek kontynuację Brexitu - nawet w miękkiej wersji (np. z trwałą unią celną).

W środę partia LibDem ogłosiła listę kandydatów do PE. Vince Cable, lider partii, powiedział: - "Będziemy walczyć w tych wyborach z jasnym przesłaniem: głosowanie na LibDem to głosowanie za powstrzymaniem Brexitu. Od społeczności lokalnych po instytucje UE, Liberalni Demokraci są zdecydowani oddać głos milionom ludzi, którzy chcą czegoś więcej".

Vince Cable powiedział również, że kampania zmieni się, jeśli Partia Pracy opowie się za pozostaniem w UE, choć polityk wyraził wątpliwość w stosunku do tego, czy laburzyści uczynią taki krok: - "Trudno mi pomyśleć, że mogliby to zrobić, biorąc pod uwagę, iż Jeremy Corbyn wielokrotnie powtarzał, że chce urzeczywistnić Brexit, ale z pewnością zmieniłoby to charakter sporu" - powiedział Cable dla BBC Radio 4.