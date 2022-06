Eurowizja w 2023 roku nie odbędzie się na Ukrainie, tylko w Wielkiej Brytanii

Fot: Wikimedia Commons

Konkurs Piosenki Eurowizji w 2023 roku odbędzie się w Wielkiej Brytanii, a nie na Ukrainie. Ze względów bezpieczeństwa Europejska Unia Nadawców (EBU) podjęła decyzję o przeniesieniu tego muzycznego wydarzenia na Wyspy.

Eurowizja to telewizyjne widowisko muzyczne, które jest organizowane od 1956 i po dziś dzień pozostaje najpopularniejszym z najdłużej trwających programów telewizyjnych na świecie. Corocznie ogląda go od 100 do nawet 600 mln widzów. Konkurs transmitowany jest w większości krajów europejskich, a także w wielu innych państwach świata, takich jak Brazylia, Chiny, USA czy Meksyk. Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany jest przez przedstawicieli publicznych stacji telewizyjnych zrzeszonych w Europejskiej Unii Nadawców (EBU). Tradycyjnie, kraj, którego przedstawiciel wygrywa dany konkurs, będzie miał prawo do przygotowania wydarzenia w kolejnym roku. Ukrainie zwyciężyła zawody w 2022 roku, jednak w 2023 nie będzie gościła imprezy. Dlaczego?

W przyszłym roku Konkurs Piosenki Eurowizji ma odbyć się w UK

EBU chce, aby przyszłoroczna impreza odbyła się w innym kraju, konkretnie - w Wielkiej Brytanii. Dlaczego? W oficjalnym oświadczeniu wydanym przez EBU czytamy, iż zadecydowały "względy bezpieczeństwa". Podziękowamo ukraińskim organizatorom konkursu "za ich szczerą współpracę i zaangażowanie w zbadanie wszystkich scenariuszy w tygodniach następujących po zwycięstwie orkiestry Kałusza w Turynie 14 maja".

Wszystko wskazuje na to, że w 2023 roku 67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się na Wyspie. Europejska Unia Nadawców prowadzi już rozmowy z BBC w tej sprawie. W grę wchodzi jeszcze Bruksela (Belgia), a według wczesnych deklaracji aż 11 miast chciałoby gościć Eurowizję. Oto ich zestawienie:

Aberdeen (Szkocja)

Belfast (Irlandia Północna)

Birmingham (Anglia)

Brighton (Anglia)

Cardiff (Walia)

Glasgow (Szkocja)

Leeds (Anglia)

Liverpool (Anglia)

Londyn (Anglia)

Manchester (Anglia)

Sheffield (Abglia)

Jak podaje portal "Eurowizja.org": Wielka Brytania zorganizowała konkurs łącznie już osiem razy. Konkretnie, po czterech ze swoich pięciu zwycięstw, a także czterokrotnie przejmując organizację od krajów, które nie były w stanie jej podołać. W ten sposób konkurs w 1960 i 1963 roku odbył się w Londynie, w 1972 – w Edynburgu, a w 1974 – w Brighton. Poza tym BBC zorganizowało Eurowizję 1968 i 1977 w Londynie, 1982 – w Harrogate i 1998 – w Birmingham.

Europejska Unia Nadawców (EBU) nie chce, aby wydarzenie miało miejsce na Ukrainie

Dodajmy, że w tym roku reprezentant UK całkiem nieźle sobie poradził. Sam Ryder z utworem "Space Man" zdobył uznanie jurorów, którzy przyznali mu 283 punkty (najlepszy wynik). Jednak w starciu z Kalush Orchestra z Ukrainy, którzy zdobyli 439 punktów w głosowaniu telewidzów musiał zadowolić się drugim miejscem. Wielka Brytania zajęła niższy stopień podium po raz szesnasty w historii i był to najlepszy wynik od 1998.

