Stacja St Pancras zamknięta. Mężczyzna aresztowany po wtargnięciu na tory

Wszystkie pociągi Eurostar zdążające do i wyjeżdżające z międzynarodowej stacji kolejowej St Pancras International w centrum Londynu, zostały zawieszone z powodu mężczyzny, który w sobotę rano wtargnął na tory kolejowe, blokując ruch pociągów. Po policyjnej interwencji mężczyzna został aresztowany.

44-letni mężczyzna został aresztowany za wkroczenie na tory kolejowe. Brytyjska policja powiedziała, że mężczyzna znajdował się w pobliżu londyńskiej stacji od godz. 19 w piątek.

Zasilanie linii elektrycznych zostało wyłączone, więc pociągi nie mogą wjechać ani opuścić stacji St Pancras. Dotyczy to również linii południowo-wschodnich z Faversham i Margate w kierunku St Pancras.

Eurostar poinformował, że ruch zostanie "wkrótce" przywrócony, ale pasażerom zalecono, by nie podróżowali w sobotę rano. National Rail przywiduje, że zakłócenia potrwają co najmniej do godziny 11:00.

Jak podaje "The Independent", mężczyzna miał ze sobą flagę św. Jerzego, co pozwala przypuszczać, że był to uczestnik piątkowego marszu zwolenników Breixtu. Prawdopodobnie to ten właśnie mężczyzna był też widziany na dachu stacji, owinięty w flagę świętego.