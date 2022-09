Eurostar redukuje bezpośrednie połączenie między Londynem a Disneylandem w Paryżu. Skutek Brexitu?

Z Londynu do Disneylandu tylko z przesiadką?

Eurostar drastycznie redukuje bezpośrednie połączenia z Londynu do Disneylandu w Paryżu.

Fot. Getty

Nie tylko linie lotnicze i lotniska ograniczają liczbę obsługiwanych połączeń. Teraz liczbę pociągów kursujących między Londynem a paryskim Disneylandem redukuje też Eurostar.

Choć wakacje już się właściwie skończyły, to jednak na podróż do Disneylandu nie ma nieodpowiedniej pory roku. Kraina magii i dziecięcej fantazji przyciąga turystów nie tylko latem.

Eurostar zawiesza bezpośrednie połączenia Londyn - paryski Disneyland

Do tej pory mieszkańcy Wielkiej Brytanii mieli ten luksus, że między Londynem a słynnym paryskim parkiem rozrywki stosunkowo często kursowały bezpośrednie pociągi. Teraz jednak Disneyland stanie się mniej osiągalny dla turystów z UK.

Eurostar potwierdził bowiem, że bezpośrednie trasy z Londynu do Disneylandu niedługo zostaną zawieszone. Ponowne wznowienie pociągów planowane jest dopiero na 5 czerwca przyszłego roku.

Skąd taka decyzja zarządu Eurostar? Według informacji portalu Metro, znane przedsiębiorstwo kolejowe musi obecnie skoncentrować wszystkie swoje wysiłki na „podstawowych trasach”, w relacji Londyn - Paryż czy Londyn - Bruksela. Wszelkie dodatki, jak kursy specjalnie do Disneylandu, są teraz zbyt dużym obciążeniem dla przewoźnika.

Dla pasażerów, którzy już niebawem będą musieli pożegnać się z bezpośrednim połączeniem do magicznego parku rozrywki, będzie to oznaczać konieczność przesiadki albo w Lille albo w samym Paryżu na pociąg do Disneylandu.

Czy to wina Brexitu?

Julia Lo Bue-Said, dyrektor generalna Advantage Travel Partnership, sieci ponad 700 biur podróży w Wielkiej Brytanii, w wypowiedzi cytowanej przez Metro powiedziała: „Redukcja bezpośrednich pociągów z Wielkiej Brytanii do Disneylandu w Paryżu będzie dla wielu rozczarowującą wiadomością”.

Co ciekawe, Julia Lo Bue-Said sytuację tą widzi jako skutek Brexitu: „Eurostar zasugerował, że podjęli tę decyzję w związku z logistycznymi konsekwencjami Brexitu, co mnie nie dziwi. W rzeczywistości Brexit pozbawił Brytyjczyków możliwości swobodnego podróżowania po Europie i zabrał możliwość bezproblemowej podróży, którą wszyscy cieszyliśmy się przed opuszczeniem UE”.

