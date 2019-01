Europejczycy domagają się „prawa do naprawy” sprzętu RTV i AGD! Nowe przepisy ułatwią walkę z zanieczyszczeniem środowiska?

Fot. Getty

Wysoki wzrost gospodarczy ma swoje plusy i minusy – z jednej strony notujemy w krajach rozwiniętych niebywały dobrobyt, a z drugiej na niespotykaną dotąd skalę niszczymy naturalne środowisko, w którym żyjemy. Coraz mniejsza żywotność produktów sprzyja wzrostowi gospodarczemu, ale też dewastuje przyrodę, która zarzucana jest miliardami odpadów. I to właśnie dlatego Europejczycy zaczęli się głośno domagać„prawa do naprawy” sprzętu.

Czym de facto ma być „prawo do naprawy” sprzętu? Otóż według aktywistów na rzecz ochrony środowiska „prawo do naprawy” sprzętu ma przybrać formę gwarancji, że dany produkt (przede wszystkim z obszaru RTV i AGD) może, w razie awarii, zostać naprawiony w przystępnej cenie. Obecnie zepsuty towar naprawiany jest w okresie, w którym obejmuje go gwarancja i gdy usterka nie nastąpiła w wyniku celowego, szkodliwego działania konsumenta. Natomiast po upływie gwarancji klient bardzo często nie ma szansy naprawić sprzętu, ponieważ albo nie jest on w stanie dostać na rynku uszkodzonej części, albo wymiana tej części jest tak droga, że bardziej opłaca mu się zakupić nowy produkt.

Nad projektem zmian w przepisach, które zmusiłyby producentów sprzętu RTV i AGD do wyższej dbałości o ich jakość, a także o zagwarantowanie klientom przystępnej cenowo naprawy sprzętu, który zepsuł się już po upływie gwarancji, pracują ministrowie środowiska państw członkowskich UE i departamenty zajmujące się ochroną przyrody w niektórych regionach Stanów Zjednoczonych.

Ministrowie państw Wspólnoty przygotowali już wstępny projekt nowej dyrektywy - „EU Ecodesign Directive”, ale jej zapisy zostały jak na razie ostro skrytykowane przez producentów sprzętu. Powszechnie mówi się, że przepisy te są zbyt restrykcyjne, a producenci zaznaczają, że stłumiłyby one innowacje. Z kolei aktywiści na rzecz ochrony środowiska skrytykowali projekt dyrektywy za zbytnie pozostawienie procesu naprawy zepsutego sprzętu w rękach samych producentów.

