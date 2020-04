EuroMillions: Stolarz zgarnął gigantyczną wygraną! Nie wierzył własnym oczom, więc pojechał do rodziców...

Fot. Getty

Stolarz, który prowadzi własną działalność w Wielkiej Brytanii, zgarnął gigantyczną wygraną w loterii EuroMillions. Mężczyzna z dnia na dzień stał się milionerem! Dobre rzeczy zdarzają się nawet w czasie lockdownu…

£58,366,487 - oto wygrana w loterii EuroMiliions, która powędrowała do pracowitego brytyjskiego stolarza. Mężczyzna znalazła się na dwudziesty miejscy na liście najbogatszych zwycięzców National Lottery.

Jak relacjonuje portal „Metro”, mężczyzna wyznał, że nie mógł uwierzyć własnym oczom, gdy w sobotę rano zobaczył wiadomość e-mail z informacją o swojej wygranej. Szczęśliwiec tak bardzo nie dawał wiary własnym zmysłom, że specjalnie pojechał do domu swoich rodziców, żeby oni sprawdzili, czy mężczyzna się nie myli. Co ciekawe, zwycięzca był tak zszokowany i zniecierpliwiony, że odwiedził rodziców z samego rana - tuż po godzinie 6. Aby nie złamać mimo wszystko zasad lockdownu, mężczyzna rozmawiał ze swoimi rodzicami jedynie przez okno, podając im swój telefon.

Opowiadając historię brytyjskiemu portalowi, powiedział: „Zawsze budzę się wcześnie. Siedziałem na brzegu łóżka, ale (…) nie mogłem uwierzyć w to, co widzą moje oczy. Nie mogłem tego zrozumieć i naprawdę musiałem z kimś porozmawiać, dlatego zadzwoniłem do mamy i taty”.

„Drżałem i naprawdę potrzebowałem drugiej opinii, więc wskoczyłem do samochodu i pojechałem do domu rodziców. Trzymałem się wytycznych rządowych i zachowałem bezpieczną odległość na zewnątrz i podałem mój telefon przez okno, aby mogli mnie sprawdzić. Sprawdzili nawet moje numery w innej witrynie, dla pewności. To była prawda - wygrałem 58 milionów funtów!”