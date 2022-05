EuroMillions: Dziś losowanie największej w historii wygranej. Do zgarnięcia prawie 200 000 000 GBP!

Ile jest do wygrania w EuroMillions?

Fot. Getty

Przed nami największa w historii kumulacja w loterii EuroMillions. Jeśli komuś uda się trafić wszystkie numery, wejdzie na sam szczyt listy najbogatszych zwycięzców National Lottery.

We wtorek 10 maja 2022 wieczorem odbędzie się historyczne losowanie w loterii EuroMillions. Do wygrania jest rekordowa suma w wysokości 184 milionów funtów.

Historyczna kumulacja w EuroMillions

Poprzednia najwyższa w UK wygrana w losowaniu National Lottery padła w październiku 2019 roku i wyniosła 170 milionów funtów. Ogółem, jeśli jakiemuś mieszkańcowi Wysp uda się zgarnąć dzisiejszą kumulacyjną pulę, będzie to już 14. raz, gdy zwycięzca z Wielkiej Brytanii wygrywa na loterii EuroMillions ponad 100 milionów funtów.

Dodatkowo, w razie wygranej gracza na Wyspach, byłby to już drugi raz w tym roku, gdy brytyjski gracz zgarnia ponad 100 milionów GBP. Poprzednia tak wysoka wygrana w UK padła w lutym tego roku i wyniosła 109 milionów funtów.

Co ciekawe, według The Sunday Times Rich List, w przypadku samodzielnej wygranej w dzisiejszym losowaniu, zwycięzca stałby się bogatszy niż na przykład Phil Collins, którego majątek wart jest około 145 mln funtów, czy Ozzy Osbourne, którego fortuna to około 150 milionów funtów.

Jaka jest maksymalna wysokość wygranej w EuroMillions?

Stawka loteryjna kumuluje się w razie braku wygranej - jednak nie może rosnąć w nieskończoność. Maksymalna wysokość kumulacji w EuroMillions została ustalona na poziomie 230 milionów euro, czyli 196,5 milionów funtów.