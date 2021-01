EuroMillions: Gigantyczna wygrana w Nowy Rok. Które liczby okazały się szczęśliwe?

Fot. Getty

Nowy Rok 2021 okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla pewnego mieszkańca Wielkiej Brytanii, który wziął udział w noworocznej National Lottery. Zwycięzca Euromillions zgarnął 39 000 000 funtów. Jednak poza nim aż 10 osób wygrało po MILIONIE funtów! Sprawdziliście swoje kupony? Zobaczcie zwycięskie liczby loterii noworocznej 2021.

Noworoczna loteria w Wielkiej Brytanii okazała się wyjątkowo szczęśliwa, przynoszą aż 12 wysokich wygranych - w tym jedną gigantyczną. Jak na razie nie wszyscy zwycięzcy zostali zidentyfikowani. Które liczby uczyniły z mieszkańca UK milionera tym razem?

Gigantyczna wygrana w Nowy Rok

Jeden z mieszkańców Wielkiej Brytanii rozpoczął rok 2021 z niespodziewaną wygraną, zgarniając gigantyczną sumę. Piątkowa, pierwsza w nowym roku, kumulacja EuroMillions przyniosła mu niemal 40 milionów funtów.

To jednak nie wszystko, ponieważ w specjalnym noworocznym wydaniu loterii New Year's Millionaire Maker, aż dziesięciu graczy wygrało po jednym milionie funtów - warto więc sprawdzić, czy wśród szczęśliwców nie znalazł się przypadkiem nasz kupon. Kupony można sprawdzić online, na stronie loterii. Jednej osobie udało się także trafić wygraną w Thunderball, o wysokości 500 000 funtów.

Wyniki EuroMillions i Thunderball w Nowy Rok 2021

W Nowy Rok w loterii EuroMillions zwycięskie liczby to: 16, 28, 32, 44 i 48, a numery lucky stars to: 1 i 9. Z kolei wyniki noworocznej loterii Thunderball są następujące: 13, 17, 30, 34, 35, a numer Thunderball to 1. Szacuje się, że w najbliższym wtorkowym losowaniu Jackpot EuroMillions wygrana wyniesie 15 milionów funtów.