Eurodeputowana Partii Brexit przyrównała Wielką Brytanię opuszczającą UE do niewolnika, który chce się uwolnić od swojego pana

Eurodeputowana Partii Brexit Ann Widdecombe nie przebierała w słowach podczas swojego pierwszego wystąpienia w Parlamencie Europejskim. Brytyjka nie tylko przyrównała Wspólnotę do „imperium”, którego Wielka Brytania pozostawała w ostatnich dziesięcioleciach kolonią, ale też stwierdziła, że wychodzące z UE Zjednoczone Królestwo jest jak niewolnik, który chce się uwolnić od swojego pana.

Ann Widdecombe – była deputowana z ramienia Partii Konserwatywnej, a obecnie członkini Partii Brexit, nie pozostawiła suchej nitki na Unii Europejskiej i sposobie jej funkcjonowania. Brytyjka przyrównała Wspólnotę do feudalnego barona, na którego rzecz pracuje rzesza zniewolonych chłopów, czym rozbawiła Guy'a Verhofstadt, który nazwał ją w rezultacie „czołowym klaunem” Partii Brexit.

To dla mnie wielki zaszczyt przemawiać w imieniu największej pojedynczej partii w tym miejscu. Pozwólcie mi powiedzieć, że jeśli potrzebowałam w jakikolwiek jeszcze sposób przekonać się o tym, że w najlepszym interesie Wielkiej Brytanii leży jak najszybsze opuszczenie tej organizacji, to czarę goryczy przelał właśnie dokonany wczoraj wybór [urzędników europejskich]. Bo jeśli to jest idea demokracji proponowana przez to miejsce [Unię Europejską – przyp.red.], to oznacza ona poważną zdradę każdego obecnego tutaj kraju, ponieważ o demokracji nie ma tutaj mowy – rozpoczęła swoje przemówienie brytyjska europosłanka.

- [Wyjście UK z UE] jest właściwe również dlatego, że w historii istnieje pewien schemat, według którego ludzie uciskani obracają się przeciwko ciemiężycielom. Niewolnicy przeciwko swoim panom, chłopi przeciwko feudalnym panom, kolonie, panie Verhofstadt, przeciwko swoim imperiom, i właśnie dlatego Wielka Brytania odchodzi. I nie jest ważne, jakiego w związku z tym używacie języka – wychodzimy i cieszymy się z tego – dodała.



