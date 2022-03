Futbol wraca do swojej ojczyzny - Euro 2028 odbędzie się w Wielkiej Brytanii i Irlandii, według doniesień "The Times"

Fot: Getty Images/Irish FA

Według doniesień, na jakie powołuje się brytyjski "The Times", wspólna kandydatura Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii na gospodarza piłkarskiego Euro 2028 może nie mieć żadnej konkurencji. W kuluarach mówi się, że samej UEFA mocno zależy, aby impreza odbyła się właśnie na Wyspach. Czy wszystko jest zatem przesądzone?

Media na Wyspach wydają się nie mieć wątpliwości co do tego, że 18. mistrzostwa Europy w piłce nożnej (2028 UEFA European Football Championship) odbędą się na boiskach zlokalizowanych w Anglii, Północnej Irlandii, Szkocji, Walii i w Republice Irlandii. 7 lutego 2022 roku piłkarskie federacje tych krajów oficjalnie ogłosiły, iż zgłosiły swoją kandydaturę do UEFA w sprawie organizacji piłkarskiego Euro 2028. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija w dniu dzisiejszym, 23 marca 2022 roku. Zgodnie z kalendarzem kontynentalnej konfederacji kilka dni później, 30 marca 2022, państwa-federacje mają poznać wymagania stawiane przez UEFA w kwestii organizacji turnieju. Z kolei 5 kwietnia kandydaci na gospodarza trzeciej największej imprezy sportowej świata mają zostać oficjalnie przedstawieni opinii publicznej.

Sęk w tym, że może okazać się, że Wielka Brytania i Irlandia będą... jedynymi kandydatami!

Według brytyjskich mediów wspólna kandydatura UK i Irlandii może okazać się... jedyną

Wśród najważniejszych rywali Wyspiarzy wymieniało się kandydatury Rosji i Turcji oraz Włochów. W związku z toczącą się wojną na Ukrainie z wyścigu o Euro 2028 Rosjanie sami się wypisali, a Włosi wolą skupić się na walce o Euro 2032. Z kolei Turcy konsekwentnie, od 2002 roku zgłaszają swoją kandydaturę. Czy zrobią to po raz szósty z kolei? Potencjalnie mówi się jeszcze o kandydaturach krajów bałkańskich (wspólnych komitet Bułgarii, Grecji, Rumunii i Serbii) oraz krajów nordyckich (Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja oraz Wyspy Owcze).

Warto w tym miejscu dodać, że według "The Daily Mail" przedstawiciele UEFA jeszcze w zeszłym roku mieli w nieformalnych rozmowach "mocno zachęcać" Wielką Brytanię i Irlandię do złożenia kandydatury. Powód? Euro 2028 na Wyspach to po prostu pewniak - organizacja piłkarskich mistrzostw Europy w ojczyźnie futbolu nie wiążę się z żadnym ryzykiem. Stadiony, kibice, infrastruktura, głęboki "piłkarski" rynek - wszystko się zgadza! "Euro 2024 odbędzie się w Niemczech. Kierownictwo UEFA wyraziło silne pragnienie, by kolejny turniej odbył się na innym ważnym rynku. Takim, który zagwarantuje ogromne zyski po tym, jak w zeszłym roku UEFA poniosła ok. 700 mln funtów strat z powodu pandemii koronawirusa" - czytamy w "Mailu".

Niejako siłą rzeczy UEFA będzie musiała postawić na komitet brytyjsko-irlandzki

Z kolei "The Times" powołując się na własne źródła podaje, do europejskiej centrali wpłynęła oferta tylko jednego komitetu i nie należy spodziewać się kolejnych. Siłą rzeczy UEFA może nie mieć żadnego wyjścia i przyjąć ofertę brytyjsko-irlandzkiego komitetu organizacyjnego. Może okazać się, że zamiast czekać do czerwca 2023 roku, gospodarza Euro 2028, nieco siłą rzeczy, poznamy już za kilkanaście dni, w kwietniu 2022.

Dodajmy, że nie wiadomo jeszcze w jakim formacie zostanie rozegrany turniej finałowy piłkarskich mistrzostw Europy. Spekuluje się, że mogą w nim wziąć udział aż 32 federacje. Obecnie od potencjalnych kandydatów wymaga się 10 stadionów (uczestniczą 24 drużyny, co przekłada się na 51 meczów rozgranych w przeciągu 32 dni), ale koniecznym może okazać się posiadanie aż 12 aren spełniających wymogi UEFA. Dla komitetu brytyjsko-irlandzkiego nie byłoby to żadnym problemem, ponieważ na Wyspach świetnych stadionów nie brakuje.