Euro 2024: Polska żegna się z turniejem remisując z Francją

Remisem 1:1 z wicemistrzami świata Polacy kończą swój udział w mistrzostwach Europy 2024. Zespół prowadzony przez Michała Probierza zajmuje ostatnie miejsce w grupie D i odpada z turnieju, ale ostatni mecz osłodził nieco gorycz porażki, jaką okazał się udział biało-czerwonych na Euro w Niemczech.

Przystępując do meczu z Francją na stadionie w Dortmundzie, reprezentacja Polski walczyła już tylko o przysłowiowy honor. Po porażkach z Holandią 1:2 oraz z Austrią 1:3 nie miała szans na awans do 1/8 finału. W meczu z naszpikowanym gwiazdami światowego formatu zespołem Francji nie byliśmy faworytami, ale na murawie okazało się, że Kylian Mbappe i jego koledzy to tylko ludzie, a nie futbolowi bogowie.

Remis z wicemistrzami świata na zakończenie Euro 2024

Wczoraj “Trójkolorowi” zagrali nieprzekonująco. Nie potrafili udokumentować swojej przewagi konkretami w postaci goli. Do siatki trafili tylko z karnego, którego w 56. minucie wykorzystał przyszły gwiazdor Realu Madryt. Polacy… odpowiedzieli tym samym.

Historia lubi się powtarzać. Dwa lata temu Robert Lewandowski w meczu z Francją na mundialu w Katarze również wykonywał jedenastkę i… nie trafił. Wtedy sędzia nakazał powtórkę rzutu karnego i teraz również podjęto taką samą decyzję. Za drugim razem, w 79. minucie “Lewy” trafił, ustalając wynik spotkania. Obiektywnie patrząc, trzeba przyznać, że Polacy nie zagrali dobrego meczu, ale mieli momenty niezłej gry.

– Zawsze dążymy do wygrania meczu, ale cieszą mnie momenty. Fazy przejściowe wyglądały całkiem solidnie i jest to dobry prognostyk. Pokazaliśmy dzisiaj charakter i pokazaliśmy, że potrafimy grać w piłkę – komentował na gorąco selekcjoner Probierz na antenie TVP Sport.

Tytuł MVP meczu dla polskiego bramkarza

Najlepszym piłkarzem meczu został wybrany Łukasz Skorupski. Bramkarz włoskiej Bologny FC między słupkami zastąpił Szczęsnego i zaliczył świetny występ. 33-letni golkiper obronił siedem strzałów, w tym pięć uderzeń Mbappe. Choć Skorupski w kadrze zadebiutował ponad dekadę temu, w 2012, to na jego koncie uzbierało się ledwie 11 występów z orzełkiem na piersi. Odgrywający rolę drugiego czy nawet trzeciego bramkarza kadry, w ostatnim meczu na Euro 2024 wystąpił w pierwszoplanowej roli.

– Chciałem zadedykować statuetkę całemu zespołowi, który dzisiaj powalczył i możemy wrócić do Polski z podniesioną głową. Mimo że odpadliśmy, pokazaliśmy, że możemy grać w piłkę. Przykro nam, że wracamy do domu, ale mam nadzieję, że daliśmy dzisiaj kibicom trochę radości. Zremisowaliśmy z wicemistrzami świata, naprawdę dobrą drużyną – komentował Skorupski po meczu.

Wszystkie rozstrzygnięcia w grupie D

Po remisie z Polską w trudnej sytuacji znalazła się Francja. “Trójkolorowi” zajmując drugie miejsce, trafią do trudniejszej drabinki pucharowej. Jeśli wygrają mecz w 1/8 finału, to w 1/4 mogą zagrać z mocną Portugalią, a w 1/2 – z Hiszpanami lub Niemcami. Gdyby wicemistrzowie świata wygrali grupę D, to z gospodarzami lub ekipą z Półwyspu Iberyjskiego zagraliby dopiero w wielkim finale w Berlinie.

Niespodziewanym zwycięzcą “grupy śmierci” okazała się reprezentacja Austrii. Przed turniejem eksperci typowali zespół prowadzony przez Ralfa Rangnicka do roli “czarnego konia” turnieju i póki co te przewidywania się sprawdzają. W Berlinie wygrywając z Holandią 2:3, Austriacy pokazali prawdziwy charakter. Do awansu wystarczył im remis ba!, nawet przegrywając, pozostawaliby w grze. Jednak nikt w austriackim zespole nie kalkulował, nie wyliczał matematycznych szans, tylko walczono o pełną pulę.

Dla Austriaków to czwarty występ na Euro, ale dopiero po raz pierwszy w historii wygrali grupę, przerywając także serię siedmiu meczów z „Oranje” zakończonych porażką. Po raz drugi z rzędu zagrają w fazie pucharowej, a dzięki temu, że awansowali do niej z pierwszego miejsca, zmierzą się z teoretycznie słabszym rywalem.

