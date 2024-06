Styl życia Euro 2024: Polska walczy z Francją o uniknięcie blamażu

Reprezentacja Polski jako ostatnia zakwalifikowała się na Euro 2024 i odpadła z turnieju, jako pierwsza. Po dwóch porażkach, w “meczu otwarcia” i “meczu o wszystko” przystępuje do “meczu o honor”. Biało-czerwoni wciąż mają szansę nie zakończyć mistrzostw, jako najgorszy zespół turnieju, ale o dobry wynik z Francją będzie ciężko.

Bilans reprezentacji Polski na kontynentalnych turniejach nie prezentuje się dobrze. Polscy piłkarze czterokrotnie wystąpili na Euro – w 2008, 2012, 2016 i 2021 roku. Trzykrotnie zajmowali ostatnie miejsce w grupie, odpadając już w początkowej fazie. We wszystkich tych przypadkach biało-czerwoni nie potrafili wygrać choćby jednego meczu.

Polacy chłopcami do bicia na Euro 2024

Tylko raz, na turnieju rozgrywanym we Francji w 2016 udało się nie tylko awansować do fazy pucharowej, ale również wyeliminować w 1/8 finału Szwajcarię. Zespół prowadzony przez Adama Nawałkę otarł się o półfinał, odpadając w ćwierćfinale po rzutach karnych z Portugalią, przyszłym triumfatorem turnieju. W całej historii występów na Euro udało się zatem wygrać zaledwie dwa mecze, w tym tylko jeden w regulaminowym czasie gry.

W 2024 ekipa Michała Probierza odgrywa marginalną rolę na mistrzostwach Europy, wcielając się w rolę chłopców do bicia, którzy do domu mogliby pojechać już po dwóch meczach. Z perspektywy czasu w porażkach z Holandią (1:2) i Austrią (1:3) trudno jest dopatrywać się pozytywów. Równie trudno wierzyć w dobry wynik w trzecim meczu grupowym z Francją, który odbędzie się już jutro o godzinie 18:00 na stadionie w Dortmundzie. Jeden z najsłabszych zespół turnieju stanie do walki z głównym faworytem do złotego medalu i wicemistrzem świata.

Jeśli Polacy przegrają z Francuzami, to staną się jedyną drużyną na turnieju, która w fazie grupowej nie ugrała choćby jednego punktu…

Czy uda się uniknąć blamażu?

– Spotkanie z Francją potraktujemy bardzo poważnie – już jako przygotowanie do Ligi Narodów i eliminacji mistrzostw świata – zapowiada selekcjoner Probierz. – Kiedy przylecieliśmy na Euro, mówiliśmy otwarcie, że chcemy coś osiągnąć. Nie udało się, choć próbowaliśmy. Graliśmy z czołowymi zespołami w Europie. Powtórzę jeszcze raz: na pewno nie zejdziemy z obranej drogi. Nie zburzę tego wszystkiego, co udało się wypracować. Chcemy grać wysokim pressingiem, ale trzeba też brać pod uwagę, że z topowymi zespołami będzie trudno. To daje jednak pole do rozwoju. Dopóki będę trenerem, będziemy nadal tak grać – podkreśla.

W jakim składzie Polska zagra z Francją? Wiadomo, że w bramce nie stanie Wojciech Szczęsny. Do dyspozycji Probierza pozostają Łukasz Skorupski i Marcin Bułka. W podstawowej jedenastce prawdopodobnie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, ale nie zagra całego meczu. Stan zdrowia kapitana biało-czerwonych ograniczy jego czas gry do 60,70 minut. Według medialnych doniesień może to być ostatni mecz w koszulce z orzełkiem na piersi dla Kamila Grosickiego, a Szczęsny ma po turnieju zakończyć reprezentacyjną karierę.

Co dalej?

Dodajmy, iż po zakończeniu turnieju w Niemczech Michał Probierz pozostanie na swoim stanowisku. Jego kontrakt z PZPN obowiązuje do roku 2026. Bez względu na wynik osiągnięty na Euro 2024 Probierz nadal będzie trenerem kadry. Jesienią zacznie walkę o punkty w Lidze Narodów, a w czerwcu lub wrześniu 2025 rozpocznie kwalifikacje do mistrzostwa świata.

Michał Probierz w roli selekcjonera poprowadził Polskę w dziesięciu meczach. Sześć z nich wygrał, zaliczył dwa remisy oraz dwie porażki, obie na Euro 2024.

