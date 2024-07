Styl życia Euro 2024: Nieuchronnie zbliżający się koniec Cristiano Ronaldo

– To bez wątpienia to moje ostatnie Euro – komentował po wygranej ze Słowenią w 1/8 finału Euro 2024 po rzutach karnych 39-letni Cristiano Ronaldo. Dla portugalskiego futbolu decyzja urodzonego na Maderze piłkarza będzie to oznaczało koniec epoki, a dla światowego futbolu zapowiedź kresu pewnej ery.

CR7 na piłkarskiej scenie czaruje już kibiców drugą dekadę z okładem. Jeden z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej w swojej reprezentacyjnej karierze uczestniczył w Euro 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 oraz w mundialach w 2006, 2010, 2014, 2018 i 2022.

W barwach narodowych wystąpił w sumie 211 razy i strzelił 130 goli, a na francuskich boiskach osiem lat temu wzniósł Puchar Henriego Delaunaya. Bez względu na to, jak na Euro 2024 zagra, status futbolowej legendy CR7 ma zapewniony. Jak jednak trzeba oceniać jego występy na niemieckich boiskach?

Zacznijmy od tego, że Portugalia awansowała na turniej w imponującym stylu. Zespół prowadzony przez Roberto Martineza wygrał wszystkie mecze eliminacyjne, strzelił aż 36 goli i stracił tylko dwie bramki. Ronaldo spisywał się znakomicie, został wicekrólem strzelców eliminacji z 10 trafieniami.

Na Euro 2024 “Os Navegadores” jechali w gronie ścisłych faworytów. Rozgrywki grupy F rozpoczęli od wygranej z Czechami 2:1, a po pokonaniu Turcji 3:0 z 6 oczkami mieli zapewniony awans z pierwszego miejsca. Dobre wrażenie popsuła nieco porażka z Gruzją 2:0.

Jak Cristiano Ronaldo spisywał się w tych meczach? Napastnik Al-Nassr po raz pierwszy w swojej karierze nie strzelił bramki w fazie grupowej turnieju mistrzowskiego. Zaliczył jedynie asystę przy trafieniu Bruno Fernandesa w meczu z Turcją. W zasadzie wówczas CR7 sam zrezygnował ze strzelenia bramki i oddał piłkę koledze z drużyny. W sumie Ronaldo oddał 12 strzałów, z czego pięć w światło bramki.

Swojego dorobku nie poprawił w 1/8 finału, gdy Portugalia mierzyła się ze Słowenią. Przez 120 minut nie dał rady pokonać Jana Oblaka, choć wykonywał rzut karny. Zespół Martineza ostatecznie awansował do 1/4, ale CR7 nie trafił do bramki już od ośmiu spotkań, biorąc pod uwagę mecze rozgrywane na piłkarskich MŚ i ME.

Cristiano Ronaldo na Euro 2024

W sumie Cristiano Ronaldo w 4 meczach na Euro 2024 rozegrał 366 minut i przebiegł ponad 37 kilometrów. Oddał 20 strzałów na bramkę rywali (z czego tylko 8 w światło bramki), notując przy tym ujemny współczynnik xG na poziomie -2,9. Notuje tylko 0.8 udanego dryblingu na mecz, przegrywa większość (62%) pojedynków. Skuteczność jego podań sięga 86%, ale w ciągu meczu zalicza znacznie mniej kontaktów z piłką (średnio 29), niż choćby na Euro 2020 (47).

Tyle suche statystyki. Nie brakuje głosów, że naszpikowana talentem Portugalia bez swojego kapitana wyglądałaby po prostu lepiej, ale póki co CR7 wciąż wybiega na boisko i wciąż stara się odgrywać wiodącą rolę w zespole.

W przerwie między pierwszą a drugą połową dogrywki ze Słowenią Ronaldo się rozpłakał. Ilu znajdzie się kibiców, tyle będzie interpretacji znaczenia tych łez. Dziennikarz sportowy Jan Mazurek określił je niezwykle celnie, jako “wyraz bezradności wobec własnej przemijającej wielkości”. Z pewności tego wielkiego, największego CR7 już nie ma. Od dawna. Uległ przemijaniu, a więc temu przeciwnikowi, któremu nie podoła ani żaden piłkarz, ani żaden człowiek.

Odchodzenie w cień legendy

Niemniej, Portugalia wciąż jest w grze i w 1/4 finału Euro 2024 zagra z Francją. Wielki Cristiano Ronaldo nieubłaganie odchodzi w cień. Ani on, ani nikt inny nie jest w stanie zatrzymać upływającego czasu, ale mecz na Volksparkstadion w Hamburgu będzie dla niego jedną z ostatnich okazji, aby powiedzieć, że to jeszcze nie ten moment. Dostanie szansę, aby swoją grą pokazać, że to jeszcze nie dziś, to jeszcze nie teraz, to jeszcze nie w tym meczu.

A nawet jeśli jej nie wykorzysta, to i tak nikt ani nic nie odbierze mu tego, co osiągnął.

