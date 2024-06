Styl życia Euro 2024: Kto zagra z kim w 1/8 finału?

Relację z Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2024 w Niemczech na łamach „Polish Express” sponsoruje telewizja internetowa Weeb.TV

Znamy już wszystkie zespoły, które zagrają w fazie pucharowej piłkarskich mistrzostw Europy 2024 rozgrywanych w Niemczech.

W ostatnim akcie fazy grupowej Euro 2024 rozgrywano mecze grup E i F, w których nie brakowało zaskakujących rozstrzygnięć. Typowana do medalu Belgia tylko zremisowała bezbramkowo z bezbarwną Ukrainą, gdy Rumunia podzieliła się punktami ze Słowacją. Gruzja niespodziewanie wygrywając z Portugalią, nie pozbawiła jej pierwszego miejsca w grupie F, ale zapewniła sobie awans z 3. pozycji. Do domu pojadę Czesi, którzy w ostatnich minutach przegrali z Turcją.

Anglicy na “autostradzie” do finału

Rozstrzygnięcia te, a szczególnie awans Belgów tylko z drugiego miejsca, przyczyniły się do znacznej nierównowagi w drabinkach finałowych turnieju. Podczas losowania uczestników fazy grupowej kontynentalne potęgi zostały dość równomiernie rozmieszczone. Jedną ścieżkę do mistrzostwa Europy wytyczono dla najlepszych zespołów z grup A, B i F (na papierze – Niemiec, Hiszpanii i Portugalii) a drugą – dla wygranych grup C, D i E (Anglii, Francji, Belgii).

Grupowo-drabinkowa układanka jednak się całkowicie posypała, gdy przyszło do sportowej rywalizacji. Faworyzowani Francuzi i Belgowie nie wychodząc z pierwszych miejsc w swoich grupach, wylądowali na ścieżce hiszpańsko-niemiecko-portugalskiej. W ten sposób doszło do zagęszczenia piłkarskich potęg na jednej ze ścieżek. Rozwiązanie to jest na rękę Anglikom, których ścieżka do złota stała się (teoretycznie!) łatwiejsza, choć potencjalnie czekają ich mecze z Włochami i Holendrami.

Pary 1/8 finału Euro 2024

Jak wyglądają pary 1/8 finałów piłkarskich mistrzostw Europy 2024?

WŁOCHY – SZWAJCARIA (29 czerwca, Berlin)

Wyrównana para. Włosi zdają się być największą niewiadomą turnieju. Wyraźnie przegrali z Hiszpanami, ale golem w 98. minucie wyrzucili za burtę Chorwatów. W zespole “Azzurrich” brakuje wybitnych indywidualności, nie ma skutecznego napastnika, a obronie brakuje tradycyjnej solidności. Z kolei Szwajcarzy to synonim futbolowej solidności. Helweci potrafili odprawić w 1/8 Francuzów na Euro cztery lata temu i w tym roku też mogą tak odpalić.

NIEMCY – DANIA (29 czerwca, Dortmund)

Gospodarze zgodnie z planem zdecydowanie wygrali zmagania w swojej grupie, pozostawiając po sobie dobze wrażenie. Niemiecki walec kierowany przez Juliana Nagelsmana, a na boisku zawiadywany przez Toniego Kroosa potrafiła wygrać żadnego meczu. Mistrzowie Europy z 1992 roku nie stoją na straconej pozycji, mają swoje atuty, ale “Die Mannschaft” to rywal najtrudniejszy z możliwych.

ANGLIA – SŁOWACJA (30 czerwca, Gelsenkirchen)

Dumni “Synowie Albionu” nie zachwycili w fazie grupowej i tylko indywidualnym przebłyskom swoich gwiazd, szczególnie Jude`a Bellinghama, zawdzięczają awans do fazy pucharowej. Rzecz jasna pozostają faworytami w starciu ze Słowacją. Warto pamiętać, że nasi zachodni sąsiedzi potrafili wygrać z mocną Belgią i zremisować z Rumunią w fazie grupowej, gdy Anglicy nie potrafili zwyciężyć Słowenii i tylko minimalnie wygrać z Serbią.

HISZPANIA – GRUZJA (30 czerwca, Kolonia)

Obok Niemców to właśnie Hiszpanie po rozgrywkach grupowych pozostawili po sobie najlepsze wrażenie. Luis de la Fuente śmiało postawił na młodych i nieoczywistych piłkarzy, odszedł od barcelońskiej filozofii futbolu, postawił na bardziej pragmatyczną taktykę. Efekt? Trzy zwycięstwa, komplet punktów, zero straconych bramek. Z kolei obecność Gruzji w 1/8 to największa niespodzianka całego turnieju. Trudno sobie wyobrazić, aby zespół z wycenianym na 80 mln euro Chwiczą Kwaracchelią rzucił wyzwanie “La Furia Roja”.

FRANCJA – BELGIA (1 lipca, Düsseldorf)

To będzie mecz zespołów, które przed turniejem były wymieniane w gronie faworytów do złota, ale gdy przyszło do grania, nie potrafiły wygrać swoich grup. Rozczarowanie? Do pewnego stopnia – na pewno! Dla wicemistrzów świata z 2022 i mistrzów Europy z 2018 każdy inny wynik niż mistrzostwo będzie zawodem. Zespół Didiera Deschampsa gra bezbarwnie, a niewiele dobrego można też powiedzieć o belgijskiej mieszance młodości z doświadczeniem kierowanej przez Domenica Tedesco. Tutaj każdy wynik jest możliwy!

PORTUGALIA – SŁOWENIA (1 lipca, Frankfurt)

Portugalia w kwalifikacjach do Euro 2024 wygrała wszystkie spotkania, a na samym turnieju również nie zawodzi. Selekcjoner Roberta Martinez potrafi wydobyć wszystko, co najlepsze z piekielnie utalentowanych piłkarzy portugalskich i znaleźć miejsce na boisku dla podstarzałego Cristiano Ronaldo. Z kolei Słoweńcy, mimo że dysponowali prawdopodobnie najsłabszą kadrą na mistrzostwach, potrafili wyjść z grupy, co samo w sobie jest dla nich wielkim sukcesem.

RUMUNIA – HOLANDIA (2 lipca, Monachium)

Rumuni niespodziewanie wygrali rozgrywki w grupie E i zagrają z Holendrami, którzy awansowali z trzeciego miejsca w grupie D, po porażce z niżej notowaną Austrią. Przed zespołem Edwarda Iordanescu ciężkie zadanie. Holandia ma więcej piłkarskiej jakości, ale w rozgrywkach grupowych pokazała, że nie zawsze potrafi wykorzystać swoje atuty. Rumunię ze defensywą trzymaną przez Radu Dragusina stać na sprawienie niespodzianki.

AUSTRIA – TURCJA (2 lipca, Lipsk)

“To mogli być Polacy!”, mogliby pomyśleć niektórzy z kibiców biało-czerwonych. Austriacy nic nie robili sobie z tego, że los przydzielił ich do “grupy śmierci” i wyprzedzili Francuzów i Holendrów. Choć brakowało im czysto piłkarskich atutów, to swoje niedobory nadrabiali przygotowaniem fizycznym i walecznością. Świetnie ustawionej przez Ralfa Rangnicka ekipie z pewnością Turcja nie jest straszna, ale zespół ten wcale nie stoi na straconej pozycji. Ma więcej indywidualności, które błyskiem futbolowego geniuszu mogą przechylić szalę zwycięstwa na turecką stroną.

