EU Settlement Scheme: 30 czerwca Home Office otrzymał 50 000 wniosków o przyznanie statusu zasiedlenia

Choć na uregulowanie swojego statusu w Wielkiej Brytanii obywatele UE mieli ponad dwa lata, to wielu z nich zostawiło załatwienie tej sprawy na ostatnią chwilę. 30 czerwca, czyli w ostatnim dniu obowiązywania programu osiedleńczego EU Settlement Scheme, Home Office otrzymał ponad 50 000 wniosków o przyznanie statusu zasiedlenia.

Środa 30 czerwca była jednym z rekordowych dni, jeśli chodzi o ilość wniosków złożonych przez obywateli UE o przyznanie status osoby osiedlonej (ang. settled status) lub tymczasowo osiedlonej (ang. pre-settled status). W ostatnim dniu obowiązywania programu osiedleńczego EU Settlement Scheme, do uregulowania swojego statusu przystąpiło ponad 50 000 obywateli krajów UE. System był przez cały dzień tak przeładowany, że Home Office zdecydował się nawet wydłużyć termin przyjmowania wniosków do 1 lipca do godz. 9. Podobne zainteresowanie programem miało miejsce jeszcze tylko w dniu 31 grudnia zeszłego roku (w ostatni dzień obowiązywania okresu przejściowego), gdy podanie o uregulowanie statusu w UK złożyło 58 000 ludzi. Natomiast średnia z ostatniego miesiąca wynosiła 10 000 – 12 000 wniosków dziennie.

Settled status – obywatele UE nadal mają problem z udowodnieniem swojego statusu w UK

Niestety, jak relacjonują obywatele UE posiadający już status settled status lub pre-settled status, wciąż napotykają oni problemy z udowodnieniem na Wyspach, że mają tam pełne prawo do życia i pracy. Imigranci zaznaczają, że niektórzy pracodawcy i landlordzi w UK zwyczajnie nie mają pojęcia o EU Settlement Scheme. - Miałam problemy z zarejestrowaniem się w agencjach rekrutacyjnych. Pani poprosiła o mój status imigracyjny. Wysłałam jej zarówno list z Home Office, jak i zrzut ekranu tego, co pojawia się w systemie. (Wcześniej proponowałam wysłanie [cyfrowego] kodu, ale pani odmówiła, mówiąc, że nie wie, co to jest i że nie brzmi to legalnie.) Dzisiaj pracownica [agencji] powiedziała, że to nie wystarczy, [by] udowodnić, że mogę pracować w Wielkiej Brytanii… To piąta agencja rekrutacyjna, z którą się kontaktowałam i wydaje się, że nikt nie ma pojęcia, czym jest status osoby osiedlonej – poskarżyła się na łamach „The Guardian” jedna z obywatelek UE.

Home Office wciąż jednaka uspokaja, że cyfrowe zaświadczenie o statusie osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej w pełni wystarczy. Nawet, jeśli wniosek o przyznanie statusu osiedleńczego został złożony niedawno temu. - Obywatele UE, którzy złożyli ważny wniosek do 30 czerwca, będą mieli prawnie chronione prawa i otrzymają zaświadczenie o złożeniu wniosku, które można przedstawić pracodawcom i landlordom oraz zweryfikować przy pomocy naszego serwisu sprawdzającego – zaznaczył rzecznik Home Office.