Essex: Policja ustaliła tożsamość wszystkich 39 ofiar, których ciała znaleziono w ciężarówce chłodniczej

Fot. Getty

W czwartek policja z Essex wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że zakończono identyfikację osób, które zginęły w ciężarówce chłodniczej w Grays. Udało się ustalić tożsamość każdej osoby i poinformować rodziny zmarłych.

Tim Smith, zastępca komendanta policji w Essex, który jest odpowiedzialny za śledztwo ws. nielegalnego przewozu imigrantów ciężarówką chłodniczą, powiedział w czwartek podczas konferencji praoswej: „To ważny krok w śledztwie, który pozwala nam na współpracę z naszymi wietnamskimi kolegami z policji, w celu wspierania rodzin tych ofiar. (…) zapewniamy członkom rodzin możliwość zapoznania się z informacjami potwierdzającymi śmierć ich bliskich. (…) Nasze myśli pozostają przy rodzinach i przyjaciołach tych, których tragiczna podróż zakończyła się na naszych brzegach” - mówił starszy oficer.

Czytaj także: Policja ujawnia nowe fakty w sprawie 39 ciał imigrantów znalezionych w ciężarówce w Essex: „Wszyscy byli Wietnamczykami”

Jak podaje „Evening Standard”, strona wietnamska na początku tygodnia wysłała do Wielkiej Brytanii delegację urzędników, którzy mają pomóc w prowadzeniu dochodzenia. Do tej pory policja w Wietnamie aresztowała dwie osoby w prowincji Ha Tinh i dziewięć osób w prowincji Nghe An. Podejrzanym postawiono zarzut organizowania przemytu ludzi. Z kolei w Wielkiej Brytanii zarzuty postawiono dwóm osobom.

Dodatkowo, z informacji brytyjskiego dziennika wynika również, że policja w Essex rozpoczęła także postępowanie ekstradycyjne w sprawie 22-letniego Irlandczyka, który stanął już przed sądem w Dublinie w sprawie oskarżenia o 39 zabójstw, handel ludźmi i przestępstwa imigracyjne.

O tym się mówi: Tragedia w Essex: Jak przemytnicy ukrywają ludzi w ciężarówkach, by nie wykryły ich kamery termiczne?

25-letni kierowca ciężarówki, który pojawił się w Sądzie w Chelmsford 28 października, został również oskarżony o 39 zabójstw oraz o działania mające na celu pomoc w nielegalnej imigracji i praniu pieniędzy. Obecnie wciąż trwają poszukiwania dwóch kolejnych osób podejrzanych o udział w przestępstwie, pochodzących z Armagh w Irlandii Północnej.