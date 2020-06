Essex: kierowca z Polski próbował przemycić do UK narkotyki REKORDOWEJ wartości - zobacz, ile były warte!

43-letni Marcin J. próbował wwieźć do UK kokainę i heroinę.

Polski kierowca podjął się zuchwałej próby przemytu narkotyków. Przez port w Essex chciał wwieźć do UK kokainę i heroinę wartą ponad 20 milionów funtów! Wpadł na rutynowej kontroli...

Sławomir H. 24 maja 2020 roku próbował przemycić do UK narkotyki warte fortunę i wydawało się, że mamy do czynienia z prawdziwym rekordem w tej kwestii. Nasz rodak został złapany w porcie w Dover z "towarem" o wartości sięgającej aż siedem milionów funtów. Przewoził w swojej ciężarówce aż 80 kilogramów kokainy. Więcej o tej sprawie pisaliśmy w tym tekście: "Polski kierowca zatrzymany przez straż graniczną. Próbował przemycić do UK towar warty fortunę". Teraz, nasz inny rodak podjął jeszcze bardziej zuchwałą próbę przemytu...

1 czerwca w porcie Harwich International Port w Essex inny kierowca z Polski - 43-letni Marcin J. - próbował wwieźć do UK narkotyki o wartości aż trzykrotnie przekraczającej "towar", którego przemyt został udaremniony w Dover. Nasz rodak wpadł podczas rutynowej kontroli. Przewoził on znaczne ilości zarówno kokainy, jak i heroiny. Na czarnym rynku ich wartość została oszacowana aż na 21.5 miliona funtów!

Jak czytamy na łamach lokalnego portalu "East Anglian Daily News" w akcji brali udział oficerowie zarówno Essex Police, jak i Border Force. Nie zdradzono jednak szczegółów ich operacji, ani konkretnych ilości narkotyków, które próbowano przemycić. Zakładamy jednak, że musiało ich być naprawdę sporo!

Już w 48 godzin od kontroli Marcin J. stanął przed sądem. 3 czerwca jego sprawę badał sędzia Chelmsford Magistrates’ Court. Polakowi postawiono dwa zarzuty dotyczące przemytu narkotyku klasy A. Jego sprawa zostanie następnie przeniesiona do sądu wyższej instancji. 1 lipca trafi na wokandę Ipswich Crown Court.