Epokowa decyzja papieża Franciszka: Zniósł tajemnicę papieską w postępowaniach o pedofilię!

Fot. Getty

„Epokowa” - tak decyzję papieża Franciszka o zniesieniu tajemnicy papieskiej w postępowaniach o pedofilię nazywa dziś wielu duchownych. Papież zdecydował się na ten milowy krok dotyczący walki z nadużyciami seksualnymi dokonywanymi przez duchowieństwo w dniu swoich 83. urodzin.

Dzisiejsza, przełomowa decyzja papieża Franciszka, jest niejako spełnieniem żądań wysuniętych na lutowym szczycie przewodniczących episkopatów świata dotyczącym ochrony nieletnich w Kościele oraz walki z pedofilią wśród duchownych. Watykan opublikował dwa dokumenty zawierające instrukcje dla władz kościelnych, które mają na celu zniesienie tajemnicy papieskiej w przypadku postępowań o nadużycia seksualne. Odtąd postępowania takie, zamiast być objęte tajemnicą papieską, mają być obejmowane jedynie tajemnicą urzędową, która ma chronić „dobre imię osób zaangażowanych" w sprawę.

„Temu, kto zgłasza taką sprawę, kto twierdzi, że został poszkodowany, a także świadkom nie można narzucić zobowiązania do milczenia w kwestiach ich dotyczących” - czytamy w instrukcji. A w dalszej części instrukcja głosi, że wszelkie „zgłoszenia, zeznania i dokumenty procesowe dotyczące przypadków wykorzystywania, przechowywane w archiwach kongregacji watykańskich, a także te znajdujące się w archiwach diecezji i które do dzisiaj były objęte tajemnicą papieską, będą mogły być przekazane sędziom śledczym w państwach, które o nie wystąpią". W ostatnim zaś punkcie Stolica Apostolska zaznacza także, że zlikwidowana zostanie „zmowa milczenia”, na którą dotychczas mogli się powoływać duchowni podejrzani o pedofilię. Co więcej, Watykan podniósł granicę wieku dla materiałów pornograficznych – dotychczas za pornografię dziecięcą uznawane były wszelkie materiały, które zawierały zdjęcia i dane młodocianych do lat 14, natomiast teraz minimalna granica wieku dla takich materiałów, by nie zostały potraktowane jak materiały o charakterze pedofilskim, została ustanowiona na 18 lat.

Dzisiejsza decyzja papieża Franciszka jest szeroko komentowana na całym świecie. Za „epokową” uznał ją m.in. arcybiskup Charles Scicluna, sekretarz pomocniczy Kongregacji Nauki Wiary, która prowadzi kanoniczne postępowania w sprawach pedofilii. - Popatrzmy na przykład na trudności, jakie były do tej pory: ofiara nie miała możliwości poznać sentencji wyroku, która następowała po tym, jak zgłosiła sprawę, gdyż obowiązywała tajemnica papieska. Także inne wiadomości były ograniczane, gdyż tajemnica papieska jest tajemnicą o najwyższym poziomie poufności Prawa Kanonicznego. Teraz jest to ułatwione także na poziomie ochrony wspólnoty, jak i informacji o wyroku. Nie oznacza to jednak, że informacje te będą ogólnie dostępne, ale, na przykład, będzie ułatwiona możliwość ściślejszej współpracy z państwem. Diecezja, która posiada daną dokumentację, nie jest już zobowiązana do zachowania tajemnicy i może zadecydować o współpracy, przekazując kopię także władzom cywilnym – zaznaczył Scicluna na łamach portalu Vatican News.