Epoka tanich lotów dobiega końca — Ryanair zapowiada podwyżkę cen biletów w 2023

Szef irlandzkiego niskokosztowego przewoźnika Michael O'Leary ostrzega, iż to już koniec taniego latania po Europie. Ceny biletów wzrosną jeszcze w tym roku. Loty w cenach zaczynających się od 9,99 GBP, mają zniknąć „na długi czas”, jak komentował biznesmen stojący na czele Ryanaira.

W minionym tygodniu, w ciągu zaledwie jednego weekendu Ryanair sprzedał dwa miliony biletów, jak podaje portal „The Sun”. Komentując ten wynik, Michael O'Leary zaznaczał, iż w istocie miejsca w samolotach są tanie, ale irlandzkie linie nie prowadzą żadnej wyprzedaży, nie zarządzono żadnej promocji w stylu „kup jedn, drugi dostaniesz za darmo”. Niestety, biletów na lot Ryanairem w cenie poniżej 10 funtów już nie uświadczymy, a wiosenne ceny lotów zaczynają się od 29,99 GBP.







Jak czytamy na łamach brytyjskich mediów to dopiero początek. Czas nieuniknionych podwyżek się zaczął. W ciągu najbliższych trzech lat średni koszt lotu samolotem z logo Ryanaira wzrośnie z poziomu 40 euro (to około 35,20 funtów) do 50 euro (44,00 funtów). Biorąc pod uwagę opcjonalne dodatki dostępne w danej rezerwacji, ceny mogą wzrosnąć do 53 EUR (46,64 GBP). Tanio? Niekoniecznie...

Jak będą drożeć bilety Ryanaira?

„W 2023 już drugi rok z rzędu zobaczymy wysokie, ale jednocyfrowe wzrosty cen, co nie miało miejsca od bardzo dawna. To w dużej mierze wynik upadku Thomasa Cooka czy Flybe. Co więcej, IAG i Lufthansa nie zwiększyły przepustowości na obsługiwanych przez siebie kierunkach” - komentował dla „The Sun” O'Leary.

Szef tanich linii lotniczych z Irlandii bardzo dobitnie zaznacza, że osoby wybierające się na urlop samolotem nie powinno spodziewać się tak niskich cen, jak do tej pory. Biletu za dziesięć funtów nie kupimy przez następny rok lub dwa z powodu wysokich cen ropy.

Michael O'Leary nie pozostawia złudzeń

Pomimo rosnących kosztów Michael O'Leary uważa, że ogólnie istnieje „duży popyt” na podróżowanie samolotami. „Ludzie martwią się, że ceny wzrosną latem – i myślę, że tak będzie – ale już teraz rezerwują loty na Wielkanoc i na lato". Zdaniem szefa Ryanaira to właśnie chęć oszczędności napędza ostatni popyt. Ludzie boją się, że z czasem wszystko zdrożeje i rezerwują teraz.

„Jedną z rzeczy, które wyłoniły się z kryzysu wywołanego przez Covid-19 pozostaje przeświadczenie, że coroczny urlop, wyjazd na święta lub tydzień na słońcu przez wielu już nie jest już uważany za luksus, z którego można zrezygnować” - komentował.

„Bilety lotnicze były zbyt tanie” - komentował szef tanich linii

Latem zeszłego roku szef Ryanaira posunął się do twierdzenia, iż „bilety lotnicze były zbyt tanie”. „Uważam, że to jest absurdalne. Za każdym razem, gdy lecę do Stansted, podróż pociągiem do centrum Londynu jest droższa niż bilet lotniczy, który kupiłem. Ale ostatecznie nie wierzę, że podróże lotnicze są zrównoważone w perspektywie średnioterminowej przy średniej cenie 40 euro (34 funty)” - komentował wówczas.

Jeśli planujesz latać w 2023 roku Ryanairem, warto poznać aktualne zasady podróży irlandzką linią lotniczą. Oto co musisz wiedzieć o odprawie, bagażu podręcznym, wymaganiach dotyczących podróży i podróżowaniu z niemowlętami samolotami Ryanair. Po więcej informacji na ten temat odsyłamy do artykułu na ten temat pod linkiem: „Zasady podróży Ryanairem w 2023 roku. Ważne informacje dotyczące odprawy, bagażu podręcznego i nie tylko".

Czy tanie latanie będzie tanie tylko z nazwy?

Michael O’Leary stwierdził, że tego lata prawdopodobnie dojdzie do zakłóceń w podróżach lotniczych, które będą spowodowane kontynuacją strajków we Francji, wojną na Ukrainie, a także rekordową rezerwacją lotów.

Szefostwo Ryanaira ostrzega mieszkańców Wysp przed tym, że najprawdopodobniej czeka ich kolejne lato pełne chaosu na lotniskach. Michael O’Leary zauważył, że zakłócenia prawdopodobnie dotkną podróżnych opuszczających brytyjskie lotniska z powodu kontynuowania strajków we Francji i zwiększonego ruchu. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście pod szyldem: „Ryanair ostrzega mieszkańców Wysp przed chaosem na lotniskach w UK i podwyżką cen biletów".

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Jak wypadają Bank Holidays w 2023 roku? Dni wolnych od pracy będzie więcej

Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Ranking piw 2022. Oto najbardziej cenione piwa na świecie

Popularność księcia Harry’ego drastycznie spada po jego książce „Spare”

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!