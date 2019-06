Epidemia listeriozy w Wielkiej Brytanii - trzy osoby zmarły po zjedzeniu... kanapek

Epidemia zarażeń bakteriami listeriozy w angielskich szpitalach - trzech pacjentów zmarło po tym, jak zjadło kanapki z kurczakiem. Trzy kolejne osoby walczą o życie.

Kanapki z kurczakiem serwowane przez szpital przyczyną zarażenia listeriozą. Jak donosi agencja rządowa Public Health England trzy ciężko chore osoby zaraziły się bakteriami wywołującymi listeriozę - cała trójka zmarła. Ujawniono, że dwie osoby leczyły się w szpitalu Manchester University NHS Foundation Trust, a jedna - Aintree University Hospital Foundation Trust w Liverpoolu. W chwili obecnej kolejne trzy osoby walczą o życie zmagając się z tym samym drobnoustrojem.

GORĄCY TEMAT: W Londynie zabraknie wody? Oto wnioski niepokojącego rządowego raportu

Producentem zakażonej żywności była firma The Good Food Chain, której władze zdecydowały się dobrowolnie zawiesić swoją działalność. Podobną decyzję podjęto w North Country Cooked Meats, od którego kupiono mięso drobiowe konieczne do produkcji posiłku. Na terenie całej Anglii wycofano ze wszystkich szpitali produkty żywnościowe od The Good Food Chain. Przedstawiciele firmy zdecydowali się również na bliską współpracę ze śledczymi z Food Standards Agency, którzy zajmują się wyjaśnieniem przyczyn tej tragicznej historii. PHE zaznaczyło, że nie jest jeszcze pewne, że za zarażanie odpowiadają zakażone kurczaki czy kanapki z drobiem.

Jak czytamy na łamach "The Independent" uruchomiono już odpowiednie procedury zaplanowane przez rząd na wypadek epidemii. Lekarze jednak uspokajają - zagrożenie dla ludzi żyjących w UK jest niewielkie. Dla osób zdrowych listerioza nie stanowi żadnego zagrożenia. Zakażenie może przebiegać całkowicie bezobjawowo lub mieć bardzo łagodne, wręcz nieodczuwalne skutki.

CZYTAJ TAKŻE: Polak opowiada, jak wygląda praca kierowcy ciężarówki w UK [wideo]

Jak czytamy na łamach Wikipedii Listeria monocytogenes to gatunek względnie beztlenowej, wewnątrzkomórkowo żyjącej bakterii. Jest on czynnikiem etiologicznym listeriozy. Jednocześnie jest on jednym z najbardziej zjadliwych patogenów przenoszonych przez żywność (20 do 30 procent infekcji kończy się śmiercią).

Na przykład w samych Stanach Zjednoczonych jest ona odpowiedzialna za około 2500 zachorowań i 500 zgonów rocznie (9,7 przypadków zachorowań na milion mieszkańców), powodując tym samym większą śmiertelność niż salmonella czy Clostridium botulinum