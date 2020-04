Epidemia koronawirusa: Czy w trakcie lockdownu można podwozić kolegów do pracy? ODPOWIADAMY

Fot. Getty

Do redakcji Polish Express wpłynęło wiele zapytań dotyczących tego, czy w trakcie lockdownu można organizować zbiorowe dojazdy do pracy. Sprawa jest skomplikowana, bo choć nie ma wyraźnego w tym względzie zakazu, to jednak zabranie obcych osób do samochodu wiąże się ze złamaniem nakazu utrzymywania dystansu społecznego.

Rząd UK nie wprowadził żadnych zakazów dotyczących poruszania się samochodem w trakcie lockdownu, ale za to ściśle określił, w jakich sytuacjach dopuszczalne jest opuszczanie domów przez ludzi, co w zasadzie dotyczy także korzystania przez nich z samochodu. I tak rząd Borisa Johnsona zezwolił mieszkańcom UK na wyjście z domu w celu zrobienia niezbędnych zakupów (z zastrzeżeniem jednak, by było to najrzadziej, jak to możliwe), na wykonanie ćwiczeń na świeżym powietrzu przez max. godzinę (chodzi tu głównie o spacer, bieg, jazdę na rowerze, samemu lub z osobą z tego samego gospodarstwa domowego), na zasięgnięcie porady medycznej lub na udzielenie pomocy osobie starszej i/lub schorowanej. Dozwolone też zostało rzecz jasna wychodzenie do pracy, ale tylko w przypadku, gdy nie ma się możliwości wykonania tej pracy zdalnie.

W związku z podanymi ograniczeniami można wywnioskować, że z samochodu możemy skorzystać jedynie w ściśle określonych sytuacjach. Do takich należy m.in. wyjazd na zakupy lub do apteki, podróż do pracy czy wizyta u osoby potrzebującej pomocy. Rząd podkreślił jednak, że niezbędne podróże nie obejmują wizyt u przyjaciół, wyjazdów na kempingi czy w ogóle podróżowania przyczepami kempingowymi po kraju. W sprawie podwózek do pracy Downing Street nie zabrało głosu, a odpowiedzi na to pytanie próżno też szukać w wytycznych rządu zawartych w sekcji „Staying at home and away from others (social distancing)”, we fragmencie „Going to Work”. Z pewną pomocą w tym względzie przychodzi dopiero komentarz rzecznika Public Heath England zamieszczony w tej sprawie na portalu www.thisismoney.co.uk.

Jeśli chodzi o wytyczne rządu we fragmencie „Going to Work”, to czytamy jedynie, że „pracodawcy, których pracownicy pracują w biurach lub na terenie zakładu, powinni upewnić się, że pracownicy są w stanie przestrzegać wytycznych PHE, w tym, w miarę możliwości, utrzymywać odległość 2 metrów od innych osób oraz często myć ręce mydłem i wodą przez co najmniej 20 sekund (lub używając żelu do dezynfekcji rąk, jeśli mydło i woda nie są dostępne)”.

Z kolei w komentarzu rzecznika Public Heath England czytamy: „Ta rada obejmuje także podróż do pracy, dlatego, o ile nie jest możliwe, by ludzie znajdowali się od siebie w pojeździe w odległości co najmniej dwóch metrów, to [podwózka kolegów do pracy] oznacza niezastosowanie się do rządowych wytycznych dotyczących dystansu społecznego”. Z odpowiedzi rzecznika PHS jasno zatem wynika, że wspólne podróżowanie do pracy nie jest obecnie dozwolone. Większość samochodów osobowych nie posiada bowiem w środku na tyle miejsca, by spełnić wymóg utrzymania bezpiecznego dystansu między ludźmi wynoszącego 2 metry (a i tak wymóg ten dotyczy przede wszystkim otwartych przestrzeni).