Enfield: Polska rodzina zmuszała swoją rodaczkę do niewolniczej pracy

Imigrantka z Polski została zniewolona przez swoich własnych rodaków mieszkających w Wielkie Brytanii. Polska rodzina w UK "przemyciła" na Wyspy 40-latkę i zmusiła ją do niewolniczej pracy w ich domu.

Polska rodzina mieszkająca w Enfield nakłoniła swoją rodaczkę do przyjazdu do Wielkiej Brytanii, a następni zmusiła ją do pracy za darmo w ich domu. 40-latka była traktowana jak niewolnica. Zmuszono ją do spania w szopie w ogrodzie lub na podłodze. Skutecznie odcięto ją od świata zewnętrznego, uniemożliwiono jej korzystanie z telefonu i nie miała żadnej możliwości, aby skontaktować się ze swoją rodziną w Polsce. Ciężko było jej uzyskać pomoc na Wyspie, ponieważ zupełnie nie mówiła po angielsku. Jak czytamy na łamach "The Daily Mail" historia tego przestępstwa sięga 2014, gdy ofierze obiecywano "złote góry" w UK, a w październiku przywieziono ją minibusem z Polski. W Wielkiej Brytania miała pracować jako opiekunka dzieci w polskiej rodzinie.

Dramat 40-letniej Polki zmuszanej do niewolniczej pracy

Marzenia o lepszym życiu bardzo szybko zweryfikowała brutalna rzeczywistość. Jak ustalono w ramach śledztwa funkcjonariuszy Metropolitan Police przez ponad pięć lat pochodząca z ubogiej rodziny 40-latka pozostawała ofiarą współczesnego niewolnictwa. W domach zlokalizowanych na obrzeżach Birmingham i Enfield była zmuszana do praca bez żadnego wynagrodzenia, przez siedem dni w tygodniu, bez żadnego odpoczynku. Dokumenty zostały jej zabrane, a jak podaje policja, jej tożsamość została wykorzystana przez jej oprawców do uzyskania korzyści finansowych.

Zaniepokojeni sąsiedzi zaalarmowali policję w 2019 roku widząc, że dzieje się coś podejrzanego. Jak podaje "Mail" rodzina oprawców utrzymywała, że 40-letnia ofiara jest "ciocią z Polski", która nie mówi po angielsku i mieszka razem z nimi. Służby jednak zorietowały się, że coś jest nie tak i do akcji przystąpiła jednostka Met's Modern Slavery Unit, która przejęła śledztwo w tej sprawie.

Jej oprawcami byli jej rodacy mieszkający w Enfield

W 2020 roku podjęto działania wobec polskiej rodziny, która zniewoliła swoją rodzinę. W maju 2020 roku udało się dokonać aresztowania, w październiku 2021 roku ruszył proces w tej spawie. Wszyscy członkowie polskiej familii zostali skazani - 63-letni ojciec, 47-letnia matka oraz dzieci w wieku 19 i 22 lat. Wyrok Wood Green Crown Court w ich sprawie dotyczył zarzutów związanych z modern slavery.

Rodzice spędzą za kartkami 9 lat, natomiast córka i syn zostali skazani na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz na prace społeczne.