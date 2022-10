Energy Price Guarantee - oto wszystko, co powinieneś wiedzieć o zmianach w cenach energii w UK

1 października 2022 roku w życie w UK wchodzi rządowy program Energy Price Guarantee, który efektywnie zastępuje cenowy limit rachunków za energię ustalany przez Ofgem. Oto wszystko, co musisz o nim wiedzieć!

W dniu dzisiejszym w życie wchodzi flagowy projekt rządu premier Liz Truss, a więc Energy Price Guarantee. Jego idea jest prosta i polega na "zamrożeniu" cen energii dla brytyjskich gospodarstw domowych do 2500 funtów rocznie w okresie dwóch lat, a więc do 1 października 2024 roku. Oznacza to, że rodziny na Wyspach nie zostaną dotknięte bezpośrednio przez wzrosty cen energii, które miały nadejść tej zimy oraz w roku 2023. Przypomnijmy, ostatni pułap cenowy Ofgemu został ustalony na poziomie 3549 funtów. Po szczegóły odsyłamy do naszego tekstu na ten temat: "PILNE: Liz Truss ogłosiła swoje plany wsparcia - wysokość rachunku za energię zostanie ograniczona do 2500 funtów". Warto również zaznaczyć, iż stawka Energy Price Guarantee pozostaje wyższa niż obecny "price cup" Ofgemu (1971 GBP) i ponad 1000 GBP wyższa, niż cena za energię, którą płaciliśmy jeszcze rok temu.

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o Energy Price Guarantee!

Czy 2500 GBP to maksymalna kwota, jaką zapłacę za energię?

Nie! Podobnie, jak w ramach starego limitu cenowy Ofgemu, nie ma rzeczywistego ograniczenia rachunków za energię. Energy Price Guarantee to ograniczenie stawek jednostkowych gazu i energii elektrycznej wraz z opłatą stałą. Oznacza to, że jeśli zużyjesz więcej energii, możesz w końcu zapłacić ponad 2500 funtów – ta liczba służy tylko do zilustrowania zużycia energii dla typowego gospodarstwa domowego w UK.

Oto średnie stawki jednostkowe dla klientów dwupaliwowych płacących poleceniem zapłaty (dual-fuel direct debit):

Elektryczność:

Stawka jednostkowa: 34,00 pensy za kWh

Opłata stała: 46,36 pensa dziennie

Gaz:

Stawka jednostkowa: 10,30 pensa za kWh

Opłata stała: 28,49 pensa za dzień

Czy klientów z umowami "fixed deal" to również dotyczy?

Ta sama obniżka stawki jednostkowej będzie miała zastosowanie do większości "fixed deal" od 1 października - oznacza to w praktyce obniżkę w wysokości 4 pensów/kWh za gaz i 17 pensów/kWh za energię elektryczną. Dodajmy, iż ceny wynikające z Energy Price Guarantee będą miały zastosowanie tylko w przypadku, gdy umowy "fixed deal" będą wyższe od rządowych stawek. W takim wypadku większość firm energetycznych – British Gas, Ovo (SSE), Octopus, EDF, E.on, Shell i Scottish Power – mają zezwalać na przejście na tańszą taryfę bez płacenia kar. Zwykle, klienci mają na to czas do 15 listopada. Jeśli z kolei na "fixed deal" zapłacisz mniej niż wynosi poziom Energy Price Guarantee to siłą rzeczy rachunek nie może już zostać obniżony!

Czy nadal otrzymam zniżkę na energię w wysokości 400 GBP?

Tak! Potwierdzono, że zniżka na energię w wysokości 400 GBP nadal obowiązuje. Rabat będzie wypłacany od października i zostanie rozłożony na sześć miesięcy – w październiku i listopadzie otrzymasz 66 funtów, a od grudnia 2022 do marca 2023 roku - po 67 funtów. Sposób uzyskania zniżki zależy od tego, w jaki sposób płacisz za energię, a także od twojego dostawcy.



