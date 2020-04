Emma Thompson zaapelowała do rządu, aby w czasie lockdown chronił imigrantów, którzy nie posiadają jeszcze settled status

Zdobywczyni Oskara, Emma Thompson zwróciła się z apelem do brytyjskiego rządu, aby „okazał przyzwoitość i człowieczeństwo” w traktowaniu imigrantów w czasie lockdown, szczególnie tych, którzy nie posiadają jeszcze settled status.

Brytyjska aktorka, Emma Thompson uważa, że brytyjski rząd powinien zadbać o imigrantów z UE i rozszerzyć dla nich pomoc w czasie lockdown, zwłaszcza dla tych osób, które straciły dochody.

Thompson podpisała list otwarty do minister spraw wewnętrznych Priti Patel, w którym zwrócono się z prośbą o pomoc dla imigrantów nieposiadających jeszcze settled status oraz ich rodzin. Według aktorki pominięcie tych osób „może być dla nich katastrofalne w skutkach”.

- Dlatego uważam, że konieczne jest to, aby nasz rząd okazał przyzwoitość i człowieczeństwo, oraz zapewnił tym rodzinom pomoc, gdy stracą swoje dochody przez kryzys związany z koronawirusem – napisała Emma Thompson.

W liście zwrócono uwagę na to, że według obecnych zasad, wielu najbardziej potrzebujących członków społeczeństwa, włączając w to ofiary handlu ludźmi, przemocy domowej, nie ma dostępu do wsparcia finansowego.

Podkreślono jednak, że wśród tych imigrantów są także „bohaterowie NHS, którzy walczą na pierwszej linii frontu” z pandemią.