"Emigracja może pogłębić istniejące już problemy emocjonalne"- rozmowa z Elizą Giermaniuk z ośrodka Yellow Scarf Support

Artykuł powstał we współpracy z Ośrodkiem Terapii i Rozwoju Yellow Scarf Support

Zmaganie się z uzależnieniami to problem, który dotyka wielu Polaków w UK. Skąd mamy wiedzieć czy mamy problem z alkoholem? Kiedy jest dobry moment, aby poprosić o pomoc specjalistę? Co jest najtrudniejsze w walce z nałogiem? O tym, i o wielu innych sprawach rozmawialiśmy z Elizą Giermaniuk, terapeutką z Ośrodka Terapii i Rozwoju Yellow Scarf Support . Zapraszamy do lektury!

Polish Express: Proszę opisać początki Yellow Scarf Support. Skąd inspiracja do otworzenia ośrodka terapii uzależnień dla Polaków w Wielkiej Brytanii?

Eliza Giermaniuk: Można w skrócie powiedzieć, że koncepcja otworzenia ośrodka wyrosła na gruncie naszych wieloletnich doświadczeń zawodowych, jak i ducha naszych czasów, gdzie uzależnienie stało się powszechne w życiu społecznym.

Zarówno Rafał Piekarczyk, jak i ja sama działamy w obszarze pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom od wielu lat na terenie Wielkiej Brytanii. Konkretnie mój początek wiąże się z rokiem 2006, gdzie za swoją pracę otrzymałam tytuł „community hero” od burmistrza Hereford za działalność społeczną na rzecz osób uzależnionych. Z kolei Rafał w 2011 roku założył Fundację Yellow Scarf, która wspierała osoby w kryzysie uzależnienia.

Do dziś, w ramach fundacji organizujemy bezpłatne warsztaty z pozyskanych funduszy. Na bazie tych doświadczeń i zasobów postanowiliśmy w 2019 rozpocząć współpracę i otworzyć Ośrodek Terapii Uzależnień Yellow Scarf Support, gdzie zaprosiliśmy grono specjalistów poszerzając ofertę wsparcia.

Polish Express: Ośrodek Yellow Scarf Support zajmuje się pomocą polskim emigrantom na Wyspach. Czy ten fakt przekłada się na problemy naszych rodaków, którzy się do niego zgłaszają? Czy fakt być "obcym w obcym kraju" przekłada się jakoś na problemy ze zdrowiem psychicznym?

Eliza Giermaniuk: Myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Odpowiedzi może być wiele, wszystko zależy od indywidualnego podejścia. Natomiast, u niektórych osób emigracja mogła pogłębić istniejące już problemy emocjonalne, u innych trudności mogły pojawić się w związku z wymaganiami adaptacyjnymi: do nowej kultury, środowiska, kultury pracy, barierami językowymi etc.

Z mojej praktyki terapeutycznej wynika, że doświadczenie emigracji wzmaga między innymi poczucie: osamotnienia, izolacji, pustki, więc można wyróżnić pewne specyficzne trudności z którymi borykają się osoby, które wyjechały z kraju i pozostawiły, niekiedy za sobą rodziny, przyjaciół, a na pewno jakiś kawałek siebie.

Polish Express: Proszę pokrótce przedstawić ofertę ośrodka. Czy Yellow Scarf Support specjalizuje się w jakiejś dziedzinie?

Eliza Giermaniuk: Prowadzimy profesjonalną pomoc w radzeniu sobie z uzależnieniem oraz dla osób będących w relacji (rodzinnej/partnerskiej) z osobą nadużywającą substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), lub z uzależnieniem behawioralnym (np. hazard, gry komputerowe). To są osiowe działania Ośrodka, ale niejedne. Oferta jest bardzo szeroka, zespół specjalistów składa się z terapeutów uzależnień, psychologów, psychoterapeutów, coacha i logopedy.

W związku z czym oferta jest dla osób dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Ponadto, oprócz sesji indywidualnych, odbywa się terapia grupowa uzależniania, jak i grupa wsparcia dla osób które doświadczają trudności w związku z panującą pandemią (np. lęki, niepokoje, poczucie osamotnienia). Proponujemy również zajęcia z logopedii, wspieramy dzieci i rodziców z opóźnionym rozwojem mowy. Pomagamy w problemach dwujęzyczności dzieci.

Zachęcam również do skorzystania z oferty naszego coacha, który prowadzi sesje rozwojowe: livecoaching, coaching kariery, managerski, rodzinny czy nawet NLP (programowanie neurolingwistyczne). Szczegółowo oferta ośrodka opisana jest na naszej stronie internetowej, do której serdecznie odsyłam: Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla Polaków w Angli - Yellow Scarf Support (osrodek.uk)

Polish Express: "Zawsze lubiłem się napić w gronie kolegów, ale odkąd jestem na furlough i kasa co miesiąc bez mojego wysiłku ląduje na koncie, zacząłem ostro popijać. Na początku pandemii popijałem drinki tylko wieczorem, tak do snu i dla uspokojenia. Kto by się wtedy nie martwił oglądając wiadomości i widząc, co się dzieje na świecie?" - pyta retorycznie 34-letni Paweł, mieszkaniec Londynu, pracownik branży hotelarskiej na naszych łamach, w artykule z grudnia zeszłego roku. Czy to już moment, aby zgłosić się na terapię? Kiedy jest ten moment? Jak rozpoznać u siebie pierwsze objawy uzależnienia?

Eliza Giermaniuk: Jeśli chodzi o ten konkretny przypadek, to uważam, że to już jest zdecydowanie dobry moment, aby zgłosić się o pomoc. To co jest niepokojące u wspomnianego pana to, że alkohol zaczął spełniać określoną funkcję. W tym wypadku „pomaga” w uspokojeniu się. Jeżeli, alkohol z funkcji towarzyskiej, kiedy pił od czasu do czasu z kolegami, stał się formą „wyciszacza”, „odcinacza” od emocji, jest to bardzo duży sygnał ostrzegawczy. Należy uważać na taki moment, gdyż może się to pogłębiać, a warto się w porę zatrzymać.

Jeśli szukasz informacji o tym czym jest uzależnienie i jak go rozpoznać to możesz o tym przeczytać w i artykule na stronie ośrodka – Jak rozpoznać uzależnienie? - Yellow Scarf Support

Kiedy się zgłosić? Właśnie wówczas, kiedy substancja lub czynność zaczyna coś zastępować nam w życiu, kiedy zaczyna stanowić formę ucieczki, kiedy zaczynamy przeżywać kryzysy w domu, w związku, w pracy. Jeżeli wracamy do domu i moją pierwszą myślą jest: „muszę się napić/zażyć/ etc...”, to jest już poważny sygnał, aby zgłosić się na konsultację. Im wcześniej tym lepiej. Kluczowe jest rozpoznanie czy jest to jeszcze używanie szkodliwe lub ryzykowne, czy już uzależnienie.

Co to jest uzależnienie? tu posłużę się chyba najbardziej czytelną definicją uzależnienia wg Gabora Mate (kanadyjskiego lekarza, specjalisty w dziedzinie uzależnień), że „jest to proces biologiczny, manifestujący się zachowaniem, które daje tymczasową przyjemność lub ulgę w cierpieniu w związku z tym prowadzi do silnego pragnienia ponowienia tego zachowania, wiąże się to z występowaniem negatywnych długoterminowych konsekwencji oraz niemożności zaprzestania tego zachowania”.

Ta definicja zawiera wszystkie objawy uzależniania. Natomiast, to kiedy osoba najczęściej pojawia się na konsultacji to wtedy, kiedy cierpi już znaczące konsekwencje uzależnienia, w relacjach międzyludzkich, doświadcza kryzysów w związku, problemów w pracy, może nawet problemów zdrowotnych. Warto wówczas skierować swoje kroki do miejsca, gdzie otrzymamy pomoc. Tak samo, jeżeli ktoś rezygnuje ze swoich wcześniejszych ulubionych aktywności, np. grał w piłkę, chodził na tańce, na basen i w pewnym momencie rezygnuje z tego, gdyż zastępuje aktywność narkotykami czy alkoholem, czy innym nałogowym zachowaniem, to już jest poważny sygnał, że idziemy w stronę uzależnienia.

Polish Express: Czy człowiek, który zmaga się z nałogiem może sam poradzić sobie z uzależnieniem? Czy zawsze konieczna jest pomoc specjalistów i terapia?

Eliza Giermaniuk: To zależy. Od czego? Uważam, że to zależy przede wszystkim od zasobów człowieka, od tego jakie ma doświadczenie, kto go otacza, jakie ma wsparcie, jaki ma dostęp do innych form pomocy Istnieją samodzielne skuteczne próby poradzenia sobie z uzależnieniem. Natomiast, co jest ważne to, że każda osoba ma swoją osobistą drogę wychodzenia z kryzysu uzależnienia. To co daje terapia to, na pewno obecność drugiej osoby, empatyczną uważność, wsparcie, zwiększa samoświadomość i wiele innych. To co chyba chciałabym dopowiedzieć, a jest istotnie ważne, że radzenie to odbywa się w relacji z drugim człowiekiem, często z terapeutą.

Jeśli szukasz informacji o tym jak uzyskać pomoc i czy terapia jest dobrym pomysłem to zachęcamy do przeczytania artykułu: Czy terapia jest ostatecznością? - Yellow Scarf Support

Polish Express: Co stanowi największe wyzwanie dla pacjenta w trakcie terapii? Od czego głównie zależeć pokonanie nałogu?

Eliza Giermaniuk: Na etapie początkowym najtrudniejszym momentem jest uznanie i rozpoznanie tego, że mam nałóg. Dużo na starcie zależy od motywacji i zaangażowania. Jeżeli człowiek, zgłaszający się na terapie jest mocno zmotywowany, jego szanse na wyzdrowienie również rosną, dodatkowo wzrasta jego zaangażowanie z każdym spotkaniem. Ważnym elementem terapii jest samodyscyplina, aby wprowadzić nowe zachowania, nowe reakcje na swoje emocje. Po drodze pojawiają się często potknięcia. To bardzo ważne, aby się nie załamać tylko dążyć do wyznaczonego celu.

Zmiany w procesie terapii niekiedy wymagają trudnych wyborów. Należy często z czegoś zrezygnować, często z grona dotychczasowych znajomych, gdzie nadużywało się alkoholu lub narkotyków i dopóki nie stworzy się nowej grupy wsparcia, pojawia się w życiu pustka. Tutaj w Wielkiej Brytanii jest to ogromny problem, gdyż właśnie ta izolacja od środowisk, gdzie można swobodnie w swoim języku rozmawiać jest poważnym ograniczeniem, jednym z najpoważniejszych problemów. Ta rezygnacja ze wspólnego czasu, gdzie konsumowane są używki jest bardzo, bardzo trudna.

Ważne jest zaangażowanie całej rodziny, choć nie jest to procesem łatwym. Tym bardziej że pierwsze etapy wiążą się z dużym rozregulowaniem emocjonalnym, taka osoba ma duże wahania nastroju. Dlatego ważne jest, aby rodzina też korzystała ze wsparcia specjalisty. Prowadzimy terapie dla rodzin i bliskich, osób leczących się z uzależnienia. Uzależnienie dotyczy całej rodziny.

Polish Express: Jak wygląda "zwykły dzień" podczas terapii w Yellow Scarf Support? Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć pacjenci po zakończonej terapii?

Eliza Giermaniuk: Pierwszy kontakt osoby zgłaszającej się do nas jest z Panią Elą, która zbiera informacje i pomaga wybrać odpowiedniego specjalistę. Zajmuje się administracją, ułatwieniem kontaktu oraz sprawnym kalendarzem. Telefon jest czynny 7 dni w tygodniu. Pani Ela udziela wszelkich informacji dotyczących zasad kontaktu i kontraktu. Poza tym pracujemy zespołowo często przeprowadzamy nasze wewnętrzne spotkania, gdzie omawiamy kierunki działań, w którym podążamy w pracy. Nasz zespół poddaje się regularnej superwizji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego czym jest i czemu służy superwizja możesz przeczytać o tym na w artykule na stronie Ośrodka: Czy wiesz ze - superwizja - Yellow Scarf Support.

Terapia jest pewnym etapem, który ma swój początek i koniec. Koniec nie oznacza jednak niemożności ponownego kontaktu. Często po zakończonym procesie, jest możliwość sesji „follow up”, aby osoba mogła porozmawiać o tym, jak sobie radzi po terapii. Taki kontakt jest korzystny po kilku miesiącach od zakończenia procesu terapeutycznego. Dużo naszych pacjentów decyduje się po terapii na udział w naszych grupach i warsztatach w celu dalszego rozwoju i rozwijania ciekawości.

Jeśli szukasz pomocy, chcesz porozmawiać, poznać nasz zespół, to zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla Polaków w Angli - Yellow Scarf Support.

Ośrodek Terapii Uzależnień Yellow Scarf Support

Można również skontaktować się z nami przez telefon:

07534116573

Email: [email protected]

Lub przez formularz kontaktowy

https://osrodek.uk/pl/umow-wizyte.html