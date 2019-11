Wcześniejsza wypłata emerytury 'workplace pension': Czy można odzyskać dotychczasowe składki z powodu przeprowadzki do Polski?

Fot. Getty

Planujesz wrócić do Polski i zastanawiasz się, czy możesz wypłacić środki zgromadzone przez Ciebie na workplace/company pension? Zobacz, zasady rządowe, które określają okoliczności, w których możliwe jest wcześniejsze wypłacenie zebranych składek emerytalnych z miejsca pracy.

Dokładny wiek, który uprawnia Cię do pobrania pieniędzy z puli emerytalnej zgromadzonej w miejscu pracy, jest określony przez system emerytalny, w ramach którego zostałeś objęty składkami. Zwykle wiekiem granicznym jest ukończenie 55 roku życia.

Brytyjski rząd przewidział jednak dwa wyjątki od reguły wiekowej:

wcześniejsze przejście na emeryturę z powodu złego stanu zdrowia jeśli do programu emerytalnego przystąpiłeś przed 6 kwietnia 2006 roku, to masz prawo pobierać emeryturę przed ukończeniem 55 roku życia - o szczegóły musisz jednak dopytać pracodawcę lub firmę ubezpieczeniową, która świadczy usługi Twojemu pracodawcy.

Mimo wszystko, niektóre firmy oferują pomoc w wypłaceniu zgromadzonego kapitału przed 55 rokiem życia. Należy być przy tym jednak bardzo ostrożnym, ponieważ w większości przypadków, rząd potrąci aż 55 proc. podatku od większości zgromadzonej przez Ciebie kwoty. Podatek nie obejmie jedynie jednej czwartej (25 proc.) całej puli - w przypadku wypłacania pieniędzy przed 55 rokiem życia.

Zakończenie pracy w UK i wyprowadzka z Wielkiej Brytanii nie są okolicznościami, które łagodzą powyższe zasady rządowe. Oznacza to, że wypłacenie całej kwoty emerytalnej z miejsca pracy przed ukończenie 55 roku życia raczej nie jest opłacalne.

Co, jeśli w ogóle nie jestem przypisany do programu workplace/company pension?

Obecnie w wielu firmach pracownicy są automatycznie zapisywani do programów emerytalnych w miejscu pracy. Jeśli jednak z jakichś powodów nie obejmuje Cię żaden program workplace/company pension, to Twój pracodawca musi sam zapisać Cię do jakiegoś programu emerytalnego i warto z nim o tym porozmawiać. Programem emerytalnym w miejscu pracy powinien być objęty każdy kto:

jest w wieku od 22 lat do wieku emerytalnego

zarabiaj więcej niż £10 000 rocznie

przeważnie pracuje w Wielkiej Brytanii

nie jest zapisany do żadnego programu workplace/company pension.

Warto również wiedzieć, że od 6 kwietnia 2019 roku wzrosły minimalne składki emerytalne w miejscu pracy. Wcześniej składka musiała wynosić minimum 5 proc. (2 proc. od pracodawcy i 3 proc. od Ciebie), a obecnie minimum wynosi już 8 proc. (3 proc. od pracodawcy i 5 proc. od Ciebie). Przez lata może zatem uzbierać się istotny dodatek do state pension - dlatego warto zadbać o swoje prawa w miejscu pracy.

