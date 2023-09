Życie w UK Emerytura w UK – kto może się ubiegać o świadczenie i w jakiej wysokości?

Świadczenia emerytalne w Wielkiej Brytanii można otrzymywać z trzech głównych źródeł – w ramach State Pension, Personal Pension i Workplace Pension. Najważniejszym świadczeniem jest emerytura państwowa State Pension, do której prawa nabywa się po przepracowaniu minimum 10 lat. Wraz z ekspertami Admiral Tax dokładniej przyjrzymy się brytyjskiemu systemowi emerytalnemu.

Świadczenia emerytalne w UK – czym się różnią?

Najbardziej podstawowym świadczeniem emerytalnym w Wielkiej Brytanii jest emerytura państwowa, czyli State Pension. Prawa do pobierania tego świadczenia nabywa się po przepracowaniu przynajmniej 10 lat i opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne National Insurance – albo z tytułu umowy o pracę, albo w ramach własnej działalności gospodarczej (self-employed). Do emerytury zaliczają si ę także lata pracy dyrektora spółki pobierającego wynagrodzenie.

Wysokość świadczenia jest rzecz jasna zależna od liczby przepracowanych lat. W 2016 r. zmieniły się zasady dotyczące pobierania emerytury państwowej, a uprawnieni mieszkańcy Wielkiej Brytanii zostali przydzieleni do dwóch grup. Osoby starsze mają prawo do Basic State Pension, a osoby młodsze – do New State Pension. Różnice między Basic State Pension a New State Pension wyjaśnimy w dalszej części poradnika.

Emerytura w UK to nie tylko State Pension

Świadczenia emerytalne w Wielkiej Brytanii nie ograniczają się jednak tylko do emerytury State Pension. Na świadczenia w okresie po zakończeniu pracy można także odkładać w ramach Personal Pension i Workplace Pension. Personal Pension to nic innego jak dobrowolna emerytura prywatna, czyli odkładanie pieniędzy w towarzystwach ubezpieczeniowych lub funduszach emerytalnych. Środki ze składek inwestowane są w akcje, obligacje czy też różnego typu nieruchomości. Ich obrotem zajmują się wyspecjalizowane firmy. Z kolei Workplace Pension (funkcjonujące też pod nazwą Company Pension lub Occupational Pension), to firmowy fundusz emerytalny opłacany przez pracodawcę.

W Wielkiej Brytanii każdy pracodawca jest zobowiązany wpisać swoich pracowników do programu Workplace Pension, o ile mają oni przynajmniej 22 lata i zarabiają powyżej 10 tys. funtów rocznie (składka obejmuje określony procent z pensji pracownika i dodatkową kwotę dokładaną przez pracodawcę). Natomiast nie każdy pracownik jest zobowiązany brać udział w programie. Pracownicy mogą zrezygnować z Workplace Pension w dowolnym momencie, składając odpowiedni wniosek. Ciekawostką jest natomiast fakt, że składki Workplace Pension nie są opodatkowane.

State Pension – co się zmieniło w 2016 roku?

Przeprowadzona w Wielkiej Brytanii reforma emerytalna sprawiła, że od 2016 roku mamy na Wyspach do czynienia z dwoma różnymi systemami emerytury państwowej: Basic State Pension i New State Pension. Basic State Pension to po prostu podstawowa emerytura państwowa przyznawana na starych zasadach, natomiast New State Pension to nowa emerytura państwowa. Pobieranie świadczeń w ramach Basic State Pension przysługuje osobom, które w momencie wprowadzenia nowego systemu osiągnęły już wiek emerytalny, a zatem kobietom urodzonym przed 6 kwietnia 1953 roku i mężczyznom urodzonym przed 6 kwietnia 1951 roku. Wszyscy młodsi, pracujący mieszkańcy UK, zostali objęci nowym systemem emerytalnym.

Obecnie na emeryturę w Wielkiej Brytanii mogą przejść mężczyźni i kobiety w wieku 66 lat. Od 6 maja 2026 roku wiek emerytalny będzie jednak stopniowo podwyższany.

Emerytura państwowa w UK – ile wynosi?

Osoby objęte Basic State Pension i uprawnione do pobierania pełnego świadczenia otrzymują obecnie 156,20 funtów tygodniowo. Natomiast w przypadku New State Pension pełna kwota wynosi 203,85 funtów tygodniowo. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje osobom, które opłacały składki National Insurance przez przynajmniej 35 lat. Pełnych lat, precyzuje Agnieszka Moryc z Admiral Tax, czyli tzw. „lat kwalifikujących”. Jeśli zaś chodzi o rok kwalifikujący, to jest to każdy rok podatkowy (od 6 kwietnia — do 5 kwietnia), w którym opłacane były minimalne składki na ubezpieczenie społeczne.

W razie wystąpienia tzw. okresów nieskładkowych, luki można dobrowolnie uzupełnić poprzez opłacenie dobrowolnych składek. Te tzw. Voluntary National Insurance Contributions pomagają uregulować historię składek w przypadku pojedynczych lat lub w ogóle pojedynczych miesięcy.

