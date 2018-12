Emerytura w UK: W jakim wieku należy się o nią ubiegać?

Czym jest emerytura nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć. W jakim wieku jednak można się o nią ubiegać w Wielkiej Brytanii, to już temat, który warto zgłębić.

Dla porządku zaczniemy od wyjaśnienia pojęcia emerytura. Jest to świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starsze lata dla osób w odpowiednim do tego wieku. Tak o niej mówi Wikipedia.

Szkocki rząd chciał pokryć imigrantom z UE opłatę za settled status. Teraz mu to uniemożliwiono

Kwestią najważniejszą pozostaje owy wiek przejścia na emeryturę, który zależy od wielu czynników. Kiedy zatem można ubiegać się o emeryturę? Po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że emerytura nie zostanie przyznana automatycznie każdemu mieszkańcowy Wysp. Trzeba o nią samemu zadbać.

Według stron rządowych ubiegać się o emeryturę podstawową można na trzy sposoby: telefonicznie, pobrać i wypełnić wniosek, a następnie wysłać go do właściwego urzędu lub zrobić to przebywając za granicą. Nie da się jednak ubiegać o emeryturę przez Internet.

Inaczej sprawa się ma z emeryturą new state, o którą można ubiegać się aż na cztery sposoby, między innymi online. Równocześnie można ubiegać się o nią przez telefon lub pobierając specjalny formularz jak również można to zrobić przebywając za granicą.

Wiek, w którym można przejść na emeryturę, zależy od roku urodzenia. Według informacji zawartych na stronach rządowych do każdego, kto zbliża się do wieku emerytalnego wysyłany jest list, w którym zawarte są wszystkie potrzebne informacje. Taki list powinien dojść nie później niż 2 miesiące przed urodzinami danej osoby.

Partia Pracy oskarżyła rząd Theresy May o „brak szacunku dla parlamentu i jego zasad"

Kiedy wypłacana jest emerytura?

Termin wypłaty emerytury zależy z kolei od twojego numeru NIN. Jeśli jego dwie ostatnie cyfry mieszczą się w przedziale między 00, a 19, to wypłata będzie następowała w poniedziałki. Jeżeli natomiast dwie ostatnie cyfry mieszczą się w przedziale od 20 do 39, to wypłata będzie następowała we wtorki.