Emerytka z UK chciała wyrzucić do kosza błyskotkę, która okazała się diamentem wartym ponad 2 miliony funtów

70-letnia Brytyjka była w szoku, gdy okazało się, że diament, który zamierzała wyrzucić do kosza myśląc, że to zwyczajna błyskotka, jest wart ponad 2 miliony funtów.

Niewiele brakowało, a 70-letnia kobieta, która chce pozostać anonimowa, sprzątając swój dom w Northumberland wyrzuciłaby diament warty ponad 2 miliony funtów.

Błyskotka okazała się diamentem

Brytyjka nie miała pojęcia o wartości diamentu, dopóki nie zaniosła go do licytatora wraz z inną swoją biżuterią, z którą był przechowywany. 70-latka była zdumiona, gdy „błyskotkę”, która jest wielkości monety funtowej, wyceniono na 2 200 000 funtów.

Właściciel domu aukcyjnego w North Tyneside powiedział BBC:

- Powiedziała nam, że sprzątała i miała go [diament – przyp. red.] już wyrzucić do kosza, ale sąsiad zasugerował jej, aby przyniosła do nas biżuterię i ją wyceniła. Początkowo nie sądziłem, że będzie w tym coś wyjątkowego. Właściwie założyłem, że to kamień podobny do syntetycznego diamentu, który jest wart około 2 000 funtów. Leżał na moim biurku przez dwa dni, zanim włożyłem go do diamentowej maszyny.

Wyjątkowo rzadki diament

Mężczyzna następnie przesłał kamień do londyńskiego oddziału firmy, a później wyceniono diament w Antwerpii, gdzie stwierdzono także, iż jest niezwykle rzadkim egzemplarzem.

- Na rynku nie ma z nim porównania. Może być wart dziesięć milionów, nie wiemy. Antwerpia oszacowała jego wartość na od 1,6 do 2,2 miliona funtów, ale nikt tego nie wie na pewno. Byłem w szoku, gdy powiedziano mi, ile jest wart. Włosy zjeżyły mi się na karku. To szalone, jak to wszystko się stało – dodał pracownik firmy aukcyjnej.

