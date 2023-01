Emerytka, której nie było stać na ogrzewanie, zmarła w wyniku hipotermii

87-letnia kobieta z Bury, której nie było stać na opłacenie rosnących rachunków za energię, zmarła w wyniku hipotermii. Wykazało dotychczasowe dochodzenie.

Wysokie rachunki za energię sprawiają, że wielu mieszkańców Wysp oszczędza na ogrzewaniu, a temperatura w ich domach jest zdecydowanie zbyt niska, aby uniknąć wychłodzenia. Nie sprzyja to zdrowiu, czego też skutki widać w liczbach. Jak wynika z najnowszych statystyk, w pierwszej połowie grudnia, gdy mieliśmy do czynienia z minusowymi temperaturami, do szpitali trafiło aż 800 pacjentów z hipotermią i to tylko w samej Szkocji.







Ludzie umierają, bo nie stać ich na ogrzewanie

Sanitariusze w Manchesterze zostali wezwani w grudniu do 87-letniej Barbary Bolton mieszkającej w Bury. Do szpitala – Fairfield Hospital - kobieta została przyjęta z hipotermią i infekcją płuc, a jej stan z każdym dniem coraz bardziej się pogarszał.

Mimo opieki, emerytka, która z zawodu była aptekarką, zmarła 5 stycznia. Z przeprowadzonego dochodzenia wynika, że choroba kobiety związana była z faktem, że nie mogła pozwolić sobie na włączenie ogrzewania w związku z wysokimi kosztami życia, podaje „Manchester Evening News”.

Śledztwo zostało odroczone, a lekarza poproszono o złożenie zeznań w sprawie. Nie podano jeszcze medycznej przyczyny zgonu. Zastępca koronera Manchester North, Julie Mitchel powiedziała:

- Jej śmierć szczególnie przyspieszyła hipotermia i istnieje możliwość zaniedbania siebie z powodu braku ogrzewania, więc sprawę przekazano koronerowi.

Syn pani Bolton, Mark powiedział, że „codziennie rozmawiał z mamą”.

- Musimy teraz poradzić sobie ze smutną stratą i jest to bardzo trudne dla mnie i mojej rodziny – dodał mężczyzna.

Sąsiedzi pani Bolton w Bury powiedzieli, że byli zszokowani i zasmuceni jej śmiercią, i że kobieta mieszkała tam przez kilka dziesięcioleci.

- Myślę, że Barbara musiała tu mieszkać około 50 lat. Wiem, że do niedawna pracowała w aptece w Tesco. To takie smutne – powiedział jeden z sąsiadów.

Inna kobieta dodała:

- Nie widziałam jej od kilku tygodni. To takie smutne. Była naprawdę miłą kobietą i mieszkała tu przez lata, ale ostatnio trzymała się na uboczu.

Zagrożenie hipotermią

Hipotermia jest niebezpiecznym spadkiem temperatury ciała poniżej 35 stopni Celsjusza, jej objawami są dreszcze oraz bladość, zimna i sucha skóra, a także powolny oddech. NHS podaje, że jedną z potencjalnych jej przyczyn obecnie jest mieszkanie w zimnym i słabo ogrzewanym domu, a osoby starsze, które mieszkają samotnie, są szczególnie zagrożone.

Pracownicy karetek pogotowia twierdzą, że są wzywani do coraz większej liczby pacjentów, którzy chorują, ponieważ nie stać ich na ogrzewanie domów. Rosnące ceny gazu i prądu zmusiły wiele osób do wyłączenia ogrzewania w miesiącach zimowych. Ratownicy medyczni twierdzą, że są zwykle wzywani do takich osób przez zaniepokojonych przyjaciół lub rodzinę.

Osoby najbardziej narażone

Dzieci i osoby starsze są najbardziej zagrożone w związku z niskimi temperaturami, choć z różnych powodów. Dzieci, zwłaszcza te poniżej piątego roku życia, mają małe ciała, co oznacza, że ​​szybko tracą ciepło. Starsi ludzie, zwłaszcza ci powyżej 75. roku życia, są bardziej słabi, a jeśli są społecznie odizolowani, mogą nie mieć przy sobie nikogo, kto na przykład sprawdzi, czy ich dom jest wystarczająco ciepły.

Kobiety w ciąży muszą także zachować ostrożność, przede wszystkim ze względu na potencjalny wpływ zimna na płód. Ekstremalne zimno, podobnie jak ekstremalne upały, wiąże się z niższą masą urodzeniową niemowląt.

Osoby z podstawowymi problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby serca, udar, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i cukrzyca, mogą doświadczać gorszych objawów. Cholesterol i ciśnienie krwi mają tendencję do wzrostu w chłodniejszych miesiącach, zwiększając ryzyko zawału serca i udaru mózgu. W przypadku cukrzycy poziom cukru we krwi ma tendencję do wzrostu w chłodne dni, a jeśli ręce ludzi stają się zimne, może to utrudnić badanie krwi.

UKHSA doradza osobom z wyżej wymienionymi schorzeniami, aby ogrzewały swoje domy do komfortowej temperatury, a jest to co najmniej 18°C ​​w najczęściej używanych pokojach, takich jak salon i sypialnia.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

W pierwszej połowie grudnia blisko 800 osób trafiło w Szkocji do szpitala z hipotermią. To skutek kryzysu kosztów utrzymania

Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Ranking piw 2022. Oto najbardziej cenione piwa na świecie

Zasady podróży Ryanairem w 2023 roku. Ważne informacje dotyczące odprawy, bagażu podręcznego i nie tylko

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!