Emeryci w UK stracili ponad miliard funtów w wyniku "powtarzających się błędów ludzkich" w DWP

Ponad miliard funtów nie został wypłacony w ramach należnych emerytur państwowych w wyniku powtarzających się przez lata błędów ludzkich - wyniki raportu przygotowanego przez National Audit Office (NAO) są szokujące.

W tym przypadku nie można używać słów innych niż skandal - jak czytamy w raporcie przygotowanym przez brytyjski Narodowy Urząd Kontroli (NAO) 134 000 emerytów w UK, głównie kobiet, otrzymywało zaniżone emerytury. Dlaczego? Przez "błędy ludzkie" i przestarzałe systemy komputerowe. W sumie, kwota należności, które nie zostały wypłacone, przekracza sumę miliarda funtów! Problem dotyczy "starego" państwowego systemu emerytalnego, w ramach którego zamężne kobiety, które miały niską emeryturę, mogły się ubiegać o świadczenie w wysokości 60% "basic state pension" na podstawie historii składek swojego męża. Jak ujawniono, "systemowe pomyłki" w tym procesie sięgają 1985 roku. Wiele kobiet zostało w ich wyniku pokrzywdzonych i otrzymywało zaniżoną emeryturę. Co więcej, tylko niektóre z poszkodowanych kobiet będzie mogło teraz liczyć na pełne wyrównanie. Inne będą mogły się ubiegać tylko o świadczenia z okresu 12 miesięcy.

Błędy DWP sprawiły, że emerytom w UK nie wypłacona ponad miliarda funtów

"To nie jest pierwszy błąd, jaki został popełniony w DWP w ostatnich latach. Poprawianie tych błędów wiąże się z dużymi kosztami dla podatników" - komentowała Meg Hillier z Public Accounts Committee wyniki raportu NAO. "DWP musi zapewnić zadośćuczynienie poszkodowanym i podjąć rzeczywiste działania, aby zapobiec podobnym błędom w przyszłości".

Oczekuje się, że Department for Work and Pensions zapłaci poszkodowanym emerytkom i emerytom w sumie około 1,05 miliarda funtów, średnio 8900 funtów na jedną osobę. Proces ten ma kosztować brytyjskiego podatnika 25 milionów funtów i potrwa do 2023 roku. Szacuje się, że aż 40 tysięcy kobiet, którym należałoby się wyrównanie, już zmarło.

Ile będzie to kosztować nas, podatników?

Raport NAO wykazał, że błędy wystąpiły, ponieważ państwowe przepisy emerytalne były bardzo złożone i zawiłe, a obsługujące je systemy komputerowe przestarzałe. To przerzucało dużą część pracy na urzędników, którzy musieli ją wykonywać "ręcznie". "To sprawiło, że ​​popełnienie pewnej ilości błędów w przetwarzaniu państwowych wniosków emerytalnych jest prawie nieuniknione" - czytamy.

Serwis informacyjny BBC przytacza przykład pani Wise, babci czwórki wnuków z hrabstwa Worcestershire, która przez dwa lata walczyła o należne jej pieniądze. 74-latce w końcu udało się wygrać tę walkę. Otrzymała 7334 funtów zaległych płatności za osiem lat przebywania na emeryturze.