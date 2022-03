Praca na brytyjskiej wyspie, gdzie testowano broń jądrową w czasie "zimnej wojny"

Fot: Wikimedia Commons

Pojawiła się "rzadka szansa", aby zostać pilotem promu obsługującego Orford Ness, mierzeję położoną przy wybrzeżu Suffolk, gdzie zlokalizowany jest tajny wojskowy poligon, gdzie prowadzono prace nad bronią jądrową, w czasie tzw. "zimnej wojny".

Czy ten opis brzmi jak "praca marzeń" dla doświadczonego marynarza? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, ale Orford Ness to z pewnością niezwykle ciekawe miejsce na mapie Wielkiej Brytanii. W latach pięćdziesiątych minionego wieku zbudowano tam specjalistyczne obiekty służące do testowania najnowszych technologii wojskowych. Pisząc konkretniej był to po prostu poligon doświadczalny Atomics Weapons Research Establishment. Orford Ness było jednym z niewielu miejsc w Wielkiej Brytanii, a nawet na świecie, gdzie stworzono specjalnie obiekty do testowania komponentów broni jądrowej. W szczytowym momencie zimnej wojny AWRE i Royal Aircraft Establishment wykorzystywali Orford Ness do prac rozwojowych nad bombą atomową.

Chciałbyś pracować na wyspie, gdzie testowano broń atomową?

Obecnie jest to przybrzeżny rezerwat przyrody zarządzany przez National Trust, który nie pełni żadnych funkcji militarnych, ale można go zwiedzać. "Wciąż jest wiele rzeczy, których nie wiemy o miejscu" - komentował na łamach BBC Guy Brown, zajmujący się przeprawieniem łodzi na Orford Ness. "Prawdopodobnie nigdy nie poznamy" wszystkich tajemnic tej militarnej infrastruktury...

Dodajmy, że informacje dotyczące tego, co konkretnie testowano na Orford Ness nadal pozostają utajnione. Według oficjalnej wersji Atomic Weapons Research Establishment badało tu obudowy do bomb atomowych.

National Trust szuka właśnie takiego pracownika!

National Trust oferuję pracę dla "doświadczonego marynarza", który zajmowałby się obsługę promu, łodzi motorowej i łodzi wiosłowej na rzece Ore. "Musisz mieć spore poczucie humoru, aby radzić sobie z kapryśną pogodą" - reklamował to stanowisko Brown. "Często zdarza się, że fala smagają cię po twarzy, (...) ale generalnie nie jest tak źle" - dodawał.