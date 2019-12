Elton John uhonorowany najwyższym wyróżnieniem w New Year Honours! „Czuję się wyjątkowo pobłogosławiony” - wyznał artysta

Fot. Getty

Sławny brytyjski piosenkarz, Elton John, został wyróżniony najwyższym odznaczeniem w New Year Honours. Artysta napisał na swoim Twitterze: „Rok 2019 okazał się dla mnie naprawdę wspaniały i czuję się wyjątkowo pobłogosławiony”.

Znany brytyjski piosenkarz i autor tekstów przez wiele dekad cieszył się niesłabnącą sławą jako międzynarodowa gwiazda muzyki popularnej. Artysta sprzedał ponad 300 milionów płyt na całym świecie. Elton John nie kryje się także ze swoimi preferencjami politycznymi - przypomnijmy, że wiosną 2019 roku muzyk wygłosił płomienną aty-brexitową mowę podczas jednego ze swoich koncertów.

Obecnie gwiazdor ma już 72 lata i poświęca się głównie działalności charytatywnej - prowadzi nawet własną fundację, zajmującą się walką z AIDs. Na początku 2019 roku Elton John opublikował swoją autobiografię, a jego postać była głównym bohaterem filmu „Rocketman”.

Jak przypomina „Evening Standard”, Elton John otrzymał angielski tytuł honorowy „Sir” w 1998 roku w dowód wdzięczności za osiągnięcia muzyczne artysty oraz jego działalność dobroczynną.

Po informacji o przyznaniu mu najwyższego wyróżnienia w New Year Honours, piosenkarz napisał wzruszony na swoim Twitterze: „Czuję się zawstydzony i zaszczycony, ponieważ znalazłem się w tak zacnym gronie, otrzymując Companion of Honour. Rok 2019 okazał się dla mnie naprawdę wspaniały i czuję się wyjątkowo pobłogosławiony”.

I’m humbled and honoured to be among such highly esteemed company in receiving the Companion of Honour.



2019 has turned out to be a truly wonderful year for me and I feel extraordinarily blessed.



Elton xx pic.twitter.com/iam3EItGYH