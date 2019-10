Eliminacje Euro 2020: Graja NASI! Polacy bronią pozycji lidera - czy ją utrzymają?

Teoretycznie przed reprezentacją Polski w piłce nożnej mecze z rywalami niżej notowanymi, które w tabeli grupy G okupują dwa ostatnie miejsca. Czy spotkania z Łotwą i Macedonią Północną skończą się zgarnięciem sześciu punktów?

Już jutro, w czwartek 10 października drużyna prowadzona przez trenera Jerzego Brzęczka zagra na wyjeździe z Łotwą, z kolei 13 października na własnych śmieciach zagrają z Macedonią Północną. Będą to rewanże za mecze z pierwszej fazy kwalifikacji - oba zostały przez biało-czerwonych wygrane. Łotwę ograliśmy 2:0, a Macedonię - 1:0. Czy zatem Roberta Lewandowskiego i jego kolegów czeka przysłowiowy spacerek?

Nie ma się co oszukiwać - na papierze reprezentacja Polski prezentuje się lepiej zarówno od Łotwy, jak i od Macedonii Północnej. Pod każdym względem - piłkarskiej jakości, potencjału poszczególnych zawodników, kultury gry, doświadczenia w meczach o najwyższą stawkę - we wszystkich tych aspektach "Lewy" i spółka górują nad rywalami. Problem polega na tym, że nasi grają pod presją. We wrześniu drużyna Brzęczka zaliczyła poważne potknięcie. Po porażce ze Słowenią i remisie z Austrią margines ewentualnego błędu niebezpiecznie się skurczył, a sytuacja w tabeli - zagęściła. Rzecz jasna biało-czerwoni nadal są liderami, ale ich przewaga nad Słoweńcami i Austriakami mocno stopniała...

- Chcemy zdobyć sześć punktów - zapowiedział selekcjoner polskiej kadry na konferencji prasowej przed październikowymi meczami. - Mamy oczywiście w sobie pokorę i szanujemy naszych rywali. Ale to rzecz podstawowa, aby w najbliższych spotkaniach zdobyć komplet punktów - dodawał Brzęczek.

- Zdajemy sobie sprawę, że na razie jeszcze nie pokazujemy pełni naszych możliwości. To nasze największe wyzwanie, aby to, co robimy na treningach, funkcjonowało również w meczach o punkty. Bo wtedy będziemy kreować więcej sytuacji i zdobywać więcej bramek - analizował słabości swojego zespołu.

Wiadomo już, że ani w Rydze, ani na PGE Narodowym w Warszawie nie zagra kilku kluczowych zawodników kadry. Na uraz mięśnia przywodziciela narzeka Karol Linetty z Sampdorii Genua, kontuzjowani są Dawid Kownacki z Fortuny Duesseldorf oraz Łukasz Fabiański z West Ham United. W przypadku naszego bramkarza w grę wchodzi operację i trzy miesiące pauzy. Listę nieobecności zamyka Jakub Błaszczykowski z Wisły Kraków.

