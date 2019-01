Eksplozja samochodu w Londonderry - czy to był zamach?

Fot: Twitter

W Londonderry przy Bishop Street doszło do eksplozji auta. Północnoirlandzka policja prowadzi już dochodzenie, aby ustalić czy mamy do czynienia z wybuchem samochodu-pułapki.

Na oficjalnym Twitterze prowadzonym przez Police Service of Northern Ireland pokazano zdjęcie płonącego samochodu i ostrzeżenie, aby wszyscy trzymali się z dala od Bishop Street. Ulica na pewien czas została zamknięta, lokalni mieszkańcy zostali bezpiecznie ewakuowani, a służby miały w tym czasie sprawdzać inny pojazd, ponieważ istniało podejrzenie, że może dojść do kolejnej eksplozji.

Wydarzenia te miały miejsce w dniu wczorajszym, późnym wieczorem, po godzinie 21. Wiadomo, że w wyniku eksplozji nikt nie ucierpiał, ale wciąż nie wiadomo co było jej powodem. Trwają czynności, które mają ustalić czy nie mieliśmy do czynienia z eksplozją samochodu-pułapki. Lokalna policja wstrzymuje się od wydawania jednoznacznych opinii, póki dochodzenie nie zostanie zakończone.

- Jestem zaniepokojona wiadomościami, które płyną z Londonderry i pozostaje w stałym kontakcie z PSNI. Proszę wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje w związku z tym wydarzeniem o kontakt z odpowiednimi służbami, policją lub z organizacją Crimestoppers - apelowała Karen Bradley, północnoirlandzka sekretarza stanu.

Co do tego, że mieliśmy do czynienia z zamachem nie ma wątpliwości Arlene Foster. Liderka unionistycznego, radykalnego ugrupowania Democratic Unionist Party na łamach "The Guardian" mówiła o "bezsensownym akcie terroru", który "musi zostać stanowczo potępiony".

- To wydarzenie zadało cierpienie mieszkańcom miasta. Nie mam wątpliwości, że zostało przygotowane przez ludzi, którzy nie mają żadnego szacunku dla życia. Jestem wdzięczna wszystkim służbom za sprawną akcję, dzięki której uniknęliśmy tragedii - komentowała Foster.