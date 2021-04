Eksperci ostrzegają przed uderzeniem "trzeciej fali" koronawirusa latem - co na to premier Johnson?

Eksperci rządowi (i nie tylko!) ostrzegają przed trzecią falą koronawirusa na Wyspach, a premier Johnson zapowiada, że twardo będzie się trzymał swoich planów luzowania obostrzeń.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez zespół naukowców wchodzących w skład Naukowej Grupy Doradczej ds. Sytuacji Kryzysowych (The Scientific Advisory Group for Emergencies - SAGE) istnieje "wysokie prawdopodobieństwo", że trzecia fala koronawirusa w UK uderzy w okresie letnim, a więc w czasie, gdy wszelkie restrykcje i ograniczenia zostaną już zniesione. Według modeli epidemicznych zgodnie z którymi przewiduje się dalszy rozwój epidemii z radykalnym wzrostem zakażeń Covid-19 będziemy mieli w czasie, gdy lockdown się już praktycznie całkowicie zakończy (zgodnie z rządowymi planami).

Kiedy czeka nas trzecia fala zachorowań na koronawirusa w UK?

W dokumentach, które zostały udostępnione wczoraj wieczorem, SAGE nie formułuje obaw w związku z kolejnym etapem luzowania obostrzeń, który zaplanowany jest na 12 kwietnia. Zgodnie z analizami naukowców otwarcie sklepów non-essential oraz siłowni i salonów fryzjerskich nie powinno skutkować w obecnej sytuacji radykalnym wzrostem zachorowań. Jednak, eksperci z SAGE ostrzegają że etap luzowania obostrzeń zaplanowany na maj i czerwiec, gdy ponownie zezwolone będzie "mieszanie się" osób z różnych gospodarstw domowych, może skutkować dodatkową presją na NHS i większą ilością zakażeń Covid-19, ale dopiero czwarty etap luzowania zaplanowany na 21 czerwca może być przyczyną trzeciej fali zakażeń, który uderzy w UK pod koniec lipca do początku sierpnia.

Warto jednak zaznaczyć, że ostrzeżenia formułowane przez ekspertów z SAGE oparte jest na bardzo wstępnych przesłankach i nie bierze się w nim pod uwagę tych czynników, które mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości. Jak przytacza portal "Metro" eksperci z London School of Hygiene and Tropical Medicine zwracają uwagę, że latem może dojść do sytuacji podobnej do tej ze stycznia, ale ustalenia te są "wstępne" i przyjęto "pesymistyczne założenia" co do dalszego odchodzenia od restrykcji.

Specjaliści ostrzegają, ale Boris Johnson robi swoje!

Naukowcy z University of Warwick również ostrzegają przed potencjalną trzecią falą, która ma uderzyć między końcem lipca, a połową sierpnia. W podobnym tonie wypowiedział się Profesor Sir Mark Walport zwracając uwagę, że w perspektywie odchodzenia od kolejnych restrykcji grozi nam kolejny szczyt zachorowań, bliski temu z początku roku. "Wirus wciąż jest w pobliżu. Jeśli zdejmiemy wszystkie hamulce jest dla mnie całkiem jasne, że istnieje bardzo duże ryzyko kolejnej fali infekcji" - komentował na łamach programu "BBC Breakfast".

Warto w tym miejscu dodać, że premier Boris Johnson konsekwentnie trzyma się swojego planu znoszenia kolejnych restrykcji. W dniu wczorajszym potwierdził, że sklepy non-essential, fryzjerzy i ogródki piwne zostaną ponownie otwarte 12 kwietnia w Anglii. Szef brytyjskiego rządu wyraźnie zaznaczył, że nie widzi niczego, co miałoby wpłynąć na zmianę planów zniesienia wszystkich ograniczeń najwcześniej do 21 czerwca.