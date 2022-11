Eksperci wyjaśniają, dlaczego dom w UK warto kupić dopiero w 2024 roku

Oznacza to, że najkorzystniej dla konsumentów będzie poczekać do 2024 roku nie tylko ze względu na niższe ceny na rynku, ale i spodziewane korzystniejsze warunki dla kredytobiorców.

Według danych Nationwide opublikowanych w sierpniu 2022, w lipcu roczna stopa wzrostu cen nieruchomości w UK wyniosła 11 proc. w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku. Zdaniem ekspertów w ciągu najbliższych miesięcy trend ten się odwróci, ceny nieruchomości spadną, a 2024 rok będzie najlepszym momentem na zakup domu na Wyspach. Dlaczego?

Jedną z najbardziej dotkliwych dla portfeli Brytyjczyków konsekwencji spadku kursu funta brytyjskiego jest wzrost stóp procentowych do rekordowo wysokich poziomów. Pod koniec września Bank Anglii zdecydował o siódmej z rzędu podwyżce, ustanawiając główną stopę procentową na poziomie 2,25 proc. Taka decyzja wywołała ogromny chaos na rynku kredytów hipotecznych oraz potężne obawy o koszty hipotek. Część instytucji finansowych udzielających kredytów hipotecznych zawiesiło zawieranie kolejnych umów, inne podniosły koszty finansowania do horrendalnych poziomów.

Nowe produkty hipoteczne wycofała m.in. jedna z największych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii — HSBC Holdings. Nationwide Building Society ogłosił wzrost oprocentowania produktów kredytowych, a Banco Santander SA wycofał część produktów i podniósł koszty pozostałych.

Niraj Shah Ekonomista Bloomberg Economics zadeklarował, że oczekuje się, że Bank Anglii będzie kontynuował podnoszenie stopy procentowej do przyszłego roku, aż osiągnie szczyt na poziomie 4,25 proc. Wiele wskazuje więc na to, że kredyty hipoteczne będą jeszcze droższe i mniej dostępne niż obecnie.

Wyższe koszty kredytów a ceny nieruchomości na Wyspach

Jak wynika z danych Capital Economics, w okresie od kwietnia do czerwca 2022 r. płatności hipoteczne za typowy dom wynosiły 41,7 proc. średniej pensji. Zgodnie z prognozami, na skutek kolejnych podwyżek w ciągu najbliższych trzech miesięcy wartość ta wzrośnie do 58,9 proc. Wyższe raty kredytów hipotecznych w połączeniu z podwyżkami energii elektrycznej, gazu, paliwa i żywności mogą skutkować utratą finansowej płynności. A ta może popchnąć wielu Brytyjczyków do podjęcia decyzji o sprzedaży nieruchomości.

Analizując koszt zakupu domu, warto wziąć pod uwagę jednak nie tylko cenę samej nieruchomości, ale także koszt kredytu hipotecznego. Jak wskazuje Adrian Lowery, doradca finansowy Evelyn Partners: „Prawdziwy koszt domu nie jest ceną, którą zgadzasz się zapłacić, ale kosztem, który ponosisz w ramach kredytu hipotecznego. Aktualna cena to łączna cena sprzedaży i cena kredytu”.

Najlepszym momentem na nabycie domu będzie ten, w którym niższe koszty nieruchomości będą szły w parze z większą dostępnością i niższymi kosztami hipotek.

Dlaczego warto poczekać z kupnem domu do 2024 roku?

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Centre for Economics and Business Research w ciągu najbliższego roku ceny domów spadną o 8 do 10 proc. CEBR prognozuje spadek cen w latach 2023 i 2024 w prawie każdym regionie Wielkiej Brytanii, ale spodziewa się szybszego ożywienia w West Midlands i East of England.

Analitycy Credit Suisse przewidują, że spadek wyniesie jeszcze więcej — od 10 do 15 proc.



Karl Thompson, ekonomista z CEBR cytowany przez portal telegraph.co.uk powiedział: „Spodziewamy się, że rynek mieszkaniowy osiągnie dno pod koniec 2023 i na początku 2024 roku. Aktywność rynku mieszkaniowego wystartuje ponownie, dzięki czemu początek 2024 roku będzie bardziej przystępny cenowo i prawdopodobnie finansowo dla potencjalnych nabywców. Spadające ceny domów oznaczają, że koszt typowego domu spadnie z pięciokrotności średniego dochodu gospodarstwa domowego do 4,2 razy w 2024 roku”.

CEBR przewiduje także, że kiedy to się stanie, oprocentowanie kredytów hipotecznych stosunkowo szybko spadnie.

Ile będzie kosztować czekanie?

Analizując zasadność zakupu domu w 2024 roku, warto wziąć pod uwagę jeszcze jeden czynnik… koszty czekania. Jeśli przez półtora roku czy dwa lata oczekiwania na własne M rodzina będzie musiała wynajmować nieruchomość, może się okazać, że koszty wynajmu okażą się wyższe niż różnica w kosztach kredytu hipotecznego.

Według agencji nieruchomości Hamptons miesięczny czynsz za przeciętny brytyjski dom w sierpniu wynosił 1 085 funtów. Jeśli gospodarstwo domowe wynajmowało przez dwa lata, czekając na 8-procentowy spadek cen domów, zaoszczędziłoby 23 680 funtów na cenie zakupu przeciętnego domu, ale wydałoby 26 040 funtów na czynsz. Byłaby to strata netto w wysokości 2 360 funtów.

Podstawą trafnej decyzji powinno być więc nie tylko regularne monitorowanie kosztów kredytów i cen nieruchomości, ale także drobiazgowa analiza kosztów, uwzględniająca także opłaty za wynajem.

